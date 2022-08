Partileder Erna Solberg er åpen for å hasteinnkalle Stortinget i ferien for å få forslaget på plass. Også Rødt og Frp vil avbryte sommerferien.

– Staten tar inn veldig mye penger på strøm for øyeblikket. Dette er en inndragning av penger fra norske familier og bedrifter, sier Solberg i en pressemelding.



Hun mener det nå er et sterkt behov for økt strømstøtte. De siste ukene har prisene på strøm i Sørvest-Norge vært rekordhøye. Forrige uke passerte strømprisen 4 kroner for ett døgn. Da betalte strømforbrukerne 4,22 kroner for kilowattimen, viser tall fra NordPool.

Mener regjeringen har vært bakpå

Prisen for strømmen har vært uvanlig høy de siste månedene. En viktig grunn til dette er den urolige situasjonen i verden, og strømeksport. På toppen av dette er det lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

– Alle trodde det ville bli lavere priser og mindre forbruk i sommer. men prisene har blitt høyere, særlig på Sør- og Vestlandet. Derfor går vi inn for 90 prosent allerede fra september av, sier Solberg.

I dag dekkes 80 prosent av kostnader over 70 øre. Fra første oktober vil den øke til 90 prosent.

Høyre-lederen mener regjeringen har vært bakpå helt siden begynte å stige i høst.

Partiet er ikke for å innføre makspris på strømmen.

– Makspris er ikke lurt når det nå snakkes om at det er så ille at det kan bli rasjonering av strøm til vinteren. Da vil ikke makspris hjelpe eller gi noen incentiver for å spare på strømmen.

Dette påvirker strømprisen: Ekspandér faktaboks Nivået på kraftproduksjonen i Norge

Nivået på kraftproduksjonen i samarbeidslandene

Nivået på kraftproduksjonen i land utenfor vårt kraftmarked

Prisen på strøm utenfor vårt kraftmarked

Forbrukernes strømforbruk

Mengden strøm vi eksporterer til utlandet

Dollarkurs

Prisen på CO2-utslipp

Vedlikeholdsarbeid

Kabelkvalitet

Overføringsbegrensninger i strømnettet, også kalt flaskehalser Kilde: Strøm.no

Regjeringen jobber med nye tiltak

– Det som er vedtatt i Stortinget er 90 prosent fra oktober, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til NRK.

Han har forståelse for at mange nå trenger med støtte. Regjeringen går nå gjennom og evaluerer strømstøtten for å forbedre ordningen.

– Én måned kan bety mye, men det er ikke så mye at det er nødvendig å gjøre omfattende endringer på det nå,

Han sier videre at regjeringen hele tiden har justert strømstøtten. Han mener at Stortinget må selv ta stilling om de vil hasteinnkalle til møte om strømstøtte.

Regjeringen jobber med flere hastetiltak som skal forbedre forsyningssikkerheten og dempe følgene av de høye strømprisene for husholdningene. Det jobbes også med egne tiltak rettet mot næringslivet i de delene av landet som er hardest rammet av prissjokket, etter det NRK erfarer.

Terje Aasland er olje- og energiminister i Jonas Gahr Støres regjering. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Vi vil treffe nødvendige tiltak for å trygge forsyningssikkerheten både gjennom vinteren og for framtida, sier Aasland (Ap) til NRK.

Han kommer også med et løfte til forbrukerne:

– Norske husholdninger, folk flest, kan være helt trygge på at strømstøtten vil bli opprettholdt så lenge prisene er så høye som de er nå.

Etter det NRK erfarer jobber regjeringen langs flere konkrete spor. En ny tiltakspakke vil bli presentert «så fort som mulig», kanskje allerede til neste uke.