– Det er ingen å snakke med. Det er vanskelig å finne venner her i Norge, sier Ebrahim Satouf.

I likhet med en del syriske flyktninger tok han og Jaafar Alahmad høyere utdanning i Syria, før de flyktet til Norge.

Ebrahim Saouf mener det største problemet er å få praktisert norskkunnskapene. Høyre i Bergen og Oslo foreslår at flyktninger med høyere utdanning skal få en egen mentor. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Men utdanning i seg selv er ikke nok til å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Språkbarrieren kan være et stort hinder for å ta i bruk utdanningen sin i Norge, slik det har vært for Ebrahim og Jaafar.

Avansert norsk

Det ønsker Eirik Lae Solberg og Harald Victor Hove, Høyres byrådslederkandidater i henholdsvis Oslo og Bergen, å gjøre noe med – dersom de går seirende ut av høstens kommunevalg.

Solberg og Hove vil gi ekstra norskopplæring til flyktninger med høy utdanning, slik at disse blir mer attraktive på arbeidsmarkedet.

– De som har høyere utdanning har behov for å bruke ganske avansert norsk i arbeidssituasjonen sin, og derfor trenger de mer norskopplæring for å få seg jobb, slik at de kan få brukt utdanningen sin, sier Solberg.

– Gevinsten er 10 ganger så høy

Jaafars norsk blir stadig bedre, men det er fortsatt detaljer som må finpusses. – Det var en gang jeg sa «skite», men det skulle være «skyte». Det gir det jo en annen mening, humrer han, Foto: Arild Sandsvik / NRK

Sommeren 2019 var det kun 5 prosent av deltakerne i norskopplæringen i Oslo kommune som besto prøve i skriftlig norsk på det som kalles «B2»-nivå.

For å kunne bestå en prøve på B2-nivå, kreves det at man kan bruke språket så flytende at «samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på særlige problemer».

Solberg og Hove mener flyktninger med høy utdanning bør opp på et høyere nivå. I dag må flyktningen selv betale om de vil videre til neste nivå av språkforståelse, etter at

Harald Victor Hove er Høyres byrådslederkandidat ved 2019-valget i Bergen. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

grunnopplæringen med 600 obligatoriske norsktimer er gjennomført.

Solberg mener kostnadene ved at kommunen i stedet tar regningen – grovt anslått til 30 millioner kroner i Oslo og 10 millioner kroner i Bergen – vil lønne seg på lang sikt.

Gevinsten for det offentlige ved at flyktningene kommer i jobb er over tid minst 10 ganger så høy, om man kun ser på skatteinntektene, sier Solberg.

– I tillegg til skatteinntektene, vil også det mennesket kunne få stå opp hver morgen og kjenne at de bidrar i samfunnet.

Arbeiderpartiet: – Usikker på hva de mener

Erling Lae Solberg er Høyres byrådslederkandidat i Oslo. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Solberg og Hove lanserer også to andre tiltak som skal gjøre det lettere for flyktninger med høyere utdanning å komme ut i arbeid:

Kommunens egne virksomheter og større tjenestesteder skal tilby språkpraksisplasser, så flyktninger med høyere utdanning kan praktisere norsk.

Nyankomne innvandrere med høy utdanning skal få mentorer, som kan dele sitt nettverk og kompetanse om et fagfelt. Oslo har i dag fått 500.000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til en slik ordning.

Aps byråd for helse, eldre og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyres politiske hovedmotstander skjønner på sin side ikke hvorfor Høyre bare foreslår å innføre tiltaket i Oslo og Bergen.

– Jeg er litt usikker på hva Høyre egentlig mener. De har allerede integreringsministeren, i tillegg til en stortingsgruppe som stemmer ned Aps forslag om mer språktrening, sier Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiets byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo.

– Vi er for mer språkopplæring for flyktninger, men ser gjerne at Høyre i Oslo og Bergen i stedet tar dette opp med sin egen statsråd, sier Dahl.