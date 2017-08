Høyre valgte bort Ap-fradragene i skattequiz

På sin nettside har Høyre hatt en skattequiz som lover å fortelle deg om du får mer i skatt dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering.

«Ap har lovet å øke skatter og avgifter for folk og bedrifter med inntil 15 milliarder kroner. Denne skatteregningen vil mange helt vanlige og hardt arbeidende familier i Norge få. Ta quizen og se om du får økt skatt!» skrev Høyre.

En mann som tok denne quizen og fikk økt skatt som resultat, stusset over resultatet og skrev til Detektor.

– Dette stemmer ikke for meg, og det kan gjelde flere andre.

ADVARER MOT STØRE: Med et bilde av Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterer Høyre resultatet av sin skattequiz. Foto: Skjermdump: hoyre.no

Fem spørsmål

Quizen inneholdt fem spørsmål:

Eier du diesel- eller bensinbil?

Handler du tobakk og/eller snus på taxfree?

Handler du varer på nett fra utlandet?

Røyker eller snuser du?

Tjener du mer enn 600.000 i året?

Så skrev Høyre:

«210.000 pensjonister, 919.000 lønnsmottakere, 1.600.000 netthandlere, 2.400.000 bilister. De får økt skatt dersom Ap tar over. Er du blant de?»

Om du trykket ja på minst ett av de seks spørsmålene, ville svaret være ja.

Et lignende budskap kom Erna Solberg med i sin tale til Unge Høyre 4. august:

– Veldig enkelt sagt: Om du skal spare til egen leilighet, kjøpe alkohol, tobakk, kjøre eller eie bil, handle fra utlandet på nett, så får du garantert økt skatt med Arbeiderpartiet.

Utelot skattelettelser

Høyre brukte Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2017 som grunnlag for quizen, men Høyre lot være å fortelle at Ap vil ha høyere skattefradrag for pendlere og fagforeningsmedlemmer.

Dette er fradrag som kan gjelde mange mennesker.

Over 1,3 millioner skattebetalere kan trekke fra fagforeningskontingent på skatten. Pendlerfradraget som Ap vil ha berører rundt 400.000 personer.

Detektor testet

STEMMER DET? – Du vil få økt skatt dersom Ap vinner valget, slo Høyre fast etter de fem utvalgte spørsmålene. Foto: Skjermdump: hoyre.no

Detektor ville teste om svaret Høyre gir er korrekt dersom også Ap-fradragene regnes med. Hva om en person har disse fradragene, og samtidig begrenset bruk på avgiftsbelastede områder?

Kan Høyre fortsatt påstå at denne personen får høyere skatt med Arbeiderpartiet?

Det finnes en enorm mengde kombinasjoner av skattebetalere, men Detektor har testet quizen med to enkle eksempler.

I det første eksempelet handler personen varer på nett fra utlandet. Varer som en Ap-regjering vil gjøre dyrere. Men han får samtidig fradrag for fagforeningskontingent og pendlerfradrag.

Mann.

Tjener 500.000 kroner.

Pendler, bor i Drammen. Jobber på Sinsen i Oslo.

Betaler over 4200 kr i året i fagforeningskontingent.

Kjøper seks varer på nett à 300 kroner.

I det andre eksempelet tar vi bort Ap-fradragene samtidig som vi legge til bilavgifter som Ap vil øke.

Kvinne.

Tjener 500.000 kroner.

Kjører bensinbil.

Ikke med i fagforening.

Pendler ikke.

Handler ikke på nett.

Hverken snuser eller røyker.

Høyre-quiz viste mer – testen viste mindre

FÅR MINDRE SKATT: Mannen i Detektors eksempel. Foto: GRAFIKK: MORTEN SKRAMSTAD

FÅR MER SKATT: Kvinnen i Detektors eksempel. Foto: GRAFIKK: MORTEN SKRAMSTAD

I begge disse tilfellene ville personene i Høyres skattequiz kommet ut med mer i skatt, men det stemmer altså ikke.

Slik ble skatten regnet ut

Ap tar inn mer i skatt og avgifter Ekspandér faktaboks I 2017-budsjettet ville Ap ta inn 10 mrd. kroner mer enn regjeringen i skatt og avgifter. Ap går nå til valg på en skatteøkning på maksimalt 15 mrd. kroner. Noen utvalgte områder: Inntektsskatt: Personer som tjener over 600.000 kroner får økt skatt, mens de som tjener under får lavere eller om lag lik skatt. På dette vil Ap ta inn 1777 mill. kr.

Formuesskatt: Denne vil Ap øke, og ta inn totalt 3890 mill. kr.

Ap vil legge om engangsavgiften på bil, og ta inn 1124 mill. kr.

Ap vil øke årsavgift på bil, og ta inn 1220 mill. kr.

Ap vil øke veibruksavgift på diesel, og ta inn 405 mill. kr.

Ap vil fjerne årsavgiften for el-biler. Det betyr 55 mill. kr. i lettelser.

Halvere tobakkskvoten i taxfree-ordningen, og ta inn 325 mill. kroner.

Ap vil reversere taxfree-ordning (at man kan ta med mer vin dersom man ikke kjøper tobakk). Her tar de inn 155 mill. kr.

Ap vil øke tobakksavgifter, og ta inn 260 mill. kr.

Ap vil fjerne mva-fritaket på netthandel, og ta inn 933 mill. kr.

Ap vil øke fagforeningsfradraget, det gir totalt 65 mill. kroner i lettelser.

Ap vil øke pendlerfradraget, det gir 310 mill. kr. i lettelser. Kilde: Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett 2017

Det Høyre har gjort, er altså å regne ut hva en person i gjennomsnitt må betale i skatter og avgifter, samtidig som de har utelatt fradragene som Arbeiderpartiet foreslår.

Høyre svarer

FØR: Slik så Høyres skattequiz ut på onsdag. Foto: Skjermdump: hoyre.no

NÅ: Torsdag var skattequizen fjernet fra Høyres nettsted. Foto: Skjermdump: hoyre.no

– I skattequizen har dere ikke med pendlerfradraget eller fagforeningsfradraget som Ap har foreslått? Hvorfor ikke det?

– Vi ser at det er noen avgifter som er glemt og som burde vært tatt med. Det gjelder både avgifter som bidrar til lettelser og skjerpelser. I tillegg til de du nevner er det økt engangsavgift på bil, reversering av taxfreekvote og økt formuesskatt, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Høyre innrømmer at quizen ikke var god nok, og at de burde presisert at svaret var basert på et gjennomsnitt.

– Det bildet vi har bidratt til her er ikke helt dekkende. Vi burde vært mer presise med alle elementer, både skjerpelser og lettelser. Testen viser at det fins unntak, selv om de aller fleste vil oppleve skatt- eller avgiftsskjerpelse.

– Tror du ikke at en skattetest fra et regjeringsparti vil ses på som fakta?

– Jo, det tror jeg. Og hensikten har hele tiden vært at den skulle være riktig.

– Vil dere justere på quizen?

– Den ligger ikke lenger ute. Når vi nå er gjort oppmerksom på at den har svakheter, har vi tatt den bort. Quizen ble lansert rundt påsken, og det er lenge siden vi har profilert den, sier Aarset.

«Ta quizen og se om du får økt skatt», lover Høyre i omtalen av Arbeiderpartiets skatteforslag. Men så lenge Høyre ikke inkluderer alle lettelsene og skjerpelsene fra Arbeiderpartiet, vil quizen gi et ufullstendig og misvisende svar for svært mange skattebetalere. Høyre kan ha rett i påstanden om at mange skattebetalere vil få økt skatt med Arbeiderpartiets opplegg, men slik quizen er utarbeidet så må den få betegnelsen helt feil.

Vurdert av prosjektredaktør Lars Kristiansen og nyhetsprogramredaktør Kyrre Nakkim.

Trinnskatt:

Regjeringens trinnskatt med en inntekt på 500.000 kroner: 6.484 kr + 622 = 7.106 kroner.

Aps alternative budsjetts trinnskatt med en inntekt på 500.000 kroner: 6.484 + 354 kroner = 6.838 kroner

Redusert skatt med Aps budsjett, isolert sett: 268 kroner.

Netthandel:

Høyre-regjeringen: Avgiftsfri netthandel under 300 kroner (per kjøp) = 0 kroner.

Aps alternative budsjett, der avgiftsfritaket er foreslått fjernet:

Tollfri vare: 300 kroner

Mva (25 prosent): 75 kroner

Postens tollbehandling: 153 kroner (Selv om det ikke er toll på varen, må det gjennom denne behandlingen om med Aps forslag).

Avgifter: 228 kroner

Seks slike kjøp vil med Aps alternative budsjett gi en økning i avgifter på 1368 kroner.

(Dette forutsetter seks ulike forsendelser. Dersom varen eller varene overstiger 350 kroner, vil resultatet bli det samme med Ap som med Høyre)

Pendlerfradrag:

Fra Drammen til Sinsen i Oslo.

Høyre-regjeringen: 2017: 21.000 km x 1,56 = 32.760–22.000 = 10.760 kroner

Aps alternative budsjett: 21.000 km x 1,50 = 31.500–16.000 = 15.500 kroner.

Skatteforskjell: 4740 x 24 prosent = 1138 kroner.

Redusert skatt, isolert sett: 1138 kroner.

Fagforeningsfradrag:

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative budsjett for 2017 å øke fagforeningsfradraget fra dagens 3850 kroner til 4200 kroner. = 350 kroner mer i fradrag.

Skatteforskjell: 350 kroner x 24 prosent = 84 kroner.

Redusert skatt, isolert sett: 84 kroner.

Arbeiderpartiet har foreslått å doble fagforeningsfradraget (til 7700 kroner) i neste periode, men vi holder oss i utregningen til det Aps alternative budsjett i 2017.

Årsavgift bil:

Arbeiderpartiet foreslår å reversere regjeringens reduksjon i årsavgiften for personbiler. Dette utgjør 380 kroner i snitt.

Kilder: