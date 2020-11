– Jeg tror på at økonomisk vekst er en forutsetning for at vi kan løse utfordringene og få til det vi trenger i det grønne skiftet.

Det sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle i Høyre. Hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og er én av initiativtakerne bak et nytt konservativt klimanettverk.

Nettverket skal jobbe for å redde miljø og klima, samtidig som man sikrer økonomisk vekst.

– Jeg tror det blir hovedoppgaven for dette nettverket. Å klare å finne løsninger der vi ser alle disse tre tingene i sammenheng, sier Westgaard-Halle.

Så langt har 31 av Høyres 45 stortingsrepresentanter knyttet seg til nettverket.

KLIMAKJEMPER: Lene Westgaard-Halle i Høyre er én av initiativtakerne bak konservativt klimanettverk. Foto: Vestfold Høyre

Vil gjøre Høyre til Norges fremste miljø- og klimaparti

Målet med etableringen av nettverket, er å få tenkningen rundt miljø og klima inn i alle komiteene på Stortinget, og inn i alle fagfelt.

– Høyre har et mye større potensial enn vi har vist så langt med å vise hva som er de gode klimaløsningene på høyresiden. De har i mye større grad en positiv og løsningsorientert tilnærming som er koblet til næringsliv, og mye større fokus på verdiskaping og vekst, sier Westgaard-Halle før hun fortsetter:

– Jeg vil veldig gjerne at Høyre skal bli det ledende klima- og miljøpartiet.

Initiativet får både Naturvernforbundet og ungdomsorganisasjonen Natur og Ungdom til å juble.

– Det er veldig bra hvis man nå får et økende miljøengasjement fra enda flere stortingsrepresentanter i Høyre. Etableringen av et slikt nettverk synes jeg er veldig bra, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hun sier hun er spent på å se hvilke faktiske tiltak og virkemidler nettverket vil legge frem for å kunne løse både natur- og klimakrisen. Samtidig sier Lundberg at hun virkelig håper at Westgaard-Halle og det konservative klimanettverket lykkes med sine målsettinger.

– Noe av det som har manglet i klimadebatten i Norge er at de store partiene som Høyre og Ap, som kaller seg styringspartier, også viser at de tar styringen i klimapolitikken. Hvis Høyre nå er de som virkelig endrer tempoet og takten i sin klima- og miljøpolitikk på en slik måte at de blir det beste partiet på klima og miljø, så synes jeg det er veldig bra og vil ønske dem lykke til.

FORNØYD 1: Silje Lundberg leder Naturvernforbundet. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Lundberg får støtte av lederen i Natur og Ungdom (NU), Therese Hugstmyr Woie.

– Jeg ønsker denne satsingen fra Høyre veldig velkommen. Det er vi veldig glad for å høre, sier Woie.

Skeptisk til troen på stadig økonomisk vekst

De to organisasjonslederne stiller seg imidlertid tvilende til Høyres og Westgaard-Halles usvikelige tro på at økonomisk vekst er veien til målet.

– Det finnes mange veier til å løse klimakrisen, men den eneste vi har sett der man samtidig kan ta vare på naturens produksjonsevne og ikke å overforbruke ressurser, er gjennom å bremse økonomisk vekst, sier Woie.

FORNØYD 2: Therese Hugstmyr Woie leder Natur og Ungdom. Foto: Helene Halvorsen Rossholt / NRK

– Utfordringen med denne veldige markedstankegangen ikke kommer til å kunne løse de problemene vi nå står overfor. Vi er avhengige av å ha politikk som går utover markedssystemet, sier Lundberg før hun avslutter:

– Jeg tror vi må tenke nytt rundt det evige behovet for økonomisk vekst i seg selv. At det er den veksten som er målsettingen i seg selv. Det viktige er ikke økonomisk vekst, men at man får ryddet opp i de klima- og miljøutfordringer man har.