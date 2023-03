Byantikvaren vil verne 27 eiendommer i Holmenkollen, i et av Oslos beste strøk.

Grunnen er at det er et villaområde med hus fra mange tiår, som er veldig godt bevart og er spesielt, med «high end» arkitektur.

– Dette området er spesielt fordi det er bemidlede folk som har bodd her, og de har valgt å bruke arkitekter fra øverste hylle, sier byantikvar Ellen Hole.

Ett av husene tilhører Støre og hans ektefelle, Marit Slagsvold. Hun har skrevet til Byantikvaren og kommet med kritiske merknader.

Blant annet skriver hun «En bevaring av noen få enkeltboliger synes slik tilfeldig, lite hensiktsmessig og urimelig».

NRK har spurt Støre om han stiller seg bak formuleringene «tilfeldig, lite hensiktsmessig og urimelig».

– Det som har vært med litt tilfeldig er at på den andre siden av gaten er det ingen ting og på denne siden av gaten er det ganske strenge reguleringer. Men samtidig har jeg respekt for at Byantikvaren gjør den jobben, for det er også viktig å markere at det er tradisjoner og verdier man skal ta godt vare på. Det har jeg ikke noe imot, svarer Støre.

Stiller du deg bak det?

– Det er noe tilfeldig ved det, sier statsministeren.

Vil bygge generasjonsbolig

– Jeg tror vi skal skille mellom statsminister Støre og privatpersonen Støre. Som grunneier mener vi at han, som mange andre i nabolaget, fortjener støtte., sier Yngve A. Husebye (H). Foto: Ksenia Novikova / NFRK

Støres kone skriver til Byantikvaren at de ønsker å bevare mulighet for å bygge en eventuell generasjonsbolig i hagen på et senere tidspunkt. Støre er ikke like sikker på det.

– Det tror jeg ikke er planen vår, sier han til NRK.

Det var det dere skrev, at dere ville ha muligheten til det?

– Ja, det er en mulighet man kan ha. Men det er ikke en plan, svarer han.

Får støtte fra Høyre

Michael Tetzschner Foto: Peter Svaar / NRK

Området Støre bor i er Høyre-land. Ved stortingsvalget i 2021 fikk Høyre nesten 40 prosent av stemmene, mer enn dobbelt så mye som Ap.

Høyre har også lederen i det lokale bydelsutvalget, Yngve A. Husebye. Han sier at han synes det er greit om Støre får bygge en generasjonsbolig i hagen så lenge det er innenfor dagens reguleringer

– Han skal vite at vi lokalt i Høyre kommer til å jobbe for å stoppe denne saken. Vi synes ikke det er et godt forslag, sier Husebye.

Oslo Høyres veteran Michael Tetzschner bor på Gulleråsen, et par steinkast fra statsministeren.

– Jeg har som prinsipp å aldri kritisere politikere privat, men her kan han trenge et forsvar, sier Tetzschner.

Han mener at Støre som vanlig grunneier har forventninger om å benytte eiendommen slik den er regulert. – Derfor virker de inngrepene veldig vilkårlige, sier Tetzschner.

Hadja Tajik sees gjennom vinduet på huset til Jonas Gahr Støre etter valget i september 2021. Da var huset hans omringet av media, så å si døgnet rundt. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Tull og tøys

Støre selv setter lite pris på støtten han får for det Tetzschner kaller hans private situasjon.

– De har jo hensikter som jeg tror alle folk kan forstå. Jeg har ikke bedt om støtte fra noen, sier statsministeren.

Han sier at det er konas hans som har skrevet til Byantikvaren fordi de eier huset 50–50 og «jeg driver med en del annet».

– Jeg mener at når du eier et hus og du blir spurt om at kommunen tenker å verne et område, så uttaler du deg om det. Det mener jeg ville vært rart om man ikke gjorde, fordi jeg har denne jobben, sier han.