Høyre-topp: – Olemic er ikke vernet

– Presidenten velges av et samlet storting. Hvis den tilliten er borte, så er den borte. Men vi er ikke der nå, nå må vi finne pengene, sier Asheim til NRK.

Som leder av finanskomiteen på Stortinget er det hans jobb å skaffe pengene til den siste budsjettsprekken på 500 millioner kroner for Stortingets byggeprosjekt. I morgen møter han og andre stortingstopper Thommessen til hastemøte.

– Informasjonen vi får i morgen vil si noe om hva presidentskapet visste, hvilken kontroll de hadde med prosjektet, når man visste at regningen kom, og når Stortinget ble orientert, sier Asheim.

Ikke vernet

VIL HA SVAR: Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK har den siste uken snakket med en rekke kilder i Høyre som åpner for at Thommessen på en eller annen måte kan gå av i nærmeste fremtid. I partiets stortingsgruppe er det flere som mener at saken har blitt så belastende at Thommessen selv bør gå av.

– Jeg mener man også tar ansvar ved å bli, sa stortingspresidenten da han møtte pressen mandag kveld.

– Er Olemic Thommessen vernet som stortingspresident i Høyre?

– Nei. Det er det ingen som er. Nå har vi fått en ny budsjettsprekk, og da må vi gå grundig gjennom hva den kommer av og hvem som har ansvaret for den. Så får diskusjonen om posisjoner og slikt komme i annen rekke, mener Asheim.

Thommessen ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Skjebneuke

Før jul sa Olemic Thommessen at kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner for Stortingets byggeprosjekt lå fast.

Siden har det imidlertid blitt kjent at budsjettet sprekker igjen, denne gang med 500 millioner kroner.

Onsdag morgen møter Thommessen finanskomiteens medlemmer og de parlamentariske lederne på Stortinget. Svarene han gir her kan bli avgjørende for om han får fortsette som stortingspresident.

Flere partier på Stortinget har tatt til ordet for en ny votering om hvem som skal bekle vervet. For å få til en slik votering trengs det støtte fra 34 stortingsrepresentanter. Asheim og Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Åsrud har også åpnet for å be Riksrevisjonen om å se på saken igjen.