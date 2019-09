Høyre sliter i storbyene – Erna langt fra å nå målet sitt

– Vi har en målsetning om at etter neste års kommunevalg, så skal 50 prosent bo i en Høyrestyrt kommune. Da er de fire største byene i Norge, i hver sin region, viktige for å nå den målsettingen, sa Erna Solberg.

I september 2018, nesten nøyaktig ett år før valget, var en selvsikker statsminister Erna Solberg (H) på turné i Norges største byer. De skulle være nøkkelen for å nå målsettingen hun formulerte i NRK.

Å vinne byene og minst halve kongeriket.

Det målet har blitt stadig mer usannsynlig jo nærmere valgdagen vi har kommet.

Statsminister Erna Solberg (H) har som mål å vinne halve kongeriket i lokalvalget mandag.

En gjennomgang Poll of polls har gjort viser at Høyre vil inngå som en del av flertallet i 42 kommuner, dersom de siste målingene blir valgresultatet.

Dette er kommuner som har Høyre alene eller sammen med KrF, Venstre og eller Frp i en flertallskonstellasjon i Poll of Polls registrerte målinger i uke 36.

Per 1. januar 2018 var det 422 kommuner i Norge. Ifølge regjeringen vil dette tallet være redusert til 356 i januar 2020.

Høyre har stupt på målingene

I fjor vår lå høyre stabilt på mer enn 28 prosent oppslutning, i følge Poll of polls. Mer enn fire prosentpoeng over valgresultatet fra 2015.

Høyre hadde vind i seilene da statsministeren satte seg storbymålet i september i fjor.

Men Solberg hadde knapt uttalt målet, før vinden snudde. Samme uke som hun holdt sin storbyturné, i september 2018, falt gjennomsnittet av målingene til 24,9 prosent. Det var begynnelsen på nedturen.

Denne uken, altså i september 2019, viser snittet av målingene at Høyre har en oppslutning på 20 prosent.

I en fersk måling Norstat har gjort for NRK og Aftenposten, er oppslutningen til Høyre nede i 18,4 prosent.

Ligger an til å tape byene

Solberg ligger heller ikke an til å nå målet om å kapre makten i de store byene, skal vi tro meningsmålingene.

Snarere tvert imot.

I Oslo ligger de rødgrønne på målingene an til å klare gjenvalg for første gang siden 1971. Høyres oppslutning har stupt fra 33,6 prosent i februar i år, til et gjennomsnitt på målingene på 25,05 i august.

Også i Tromsø, Trondheim og Solbergs egen hjemby Bergen, tyder målingene på at Høyre kan komme til å bli holdt utenfor maktens korridorer.

I Bergen har oppslutningen gått fra 34,45 prosent til 21,4 prosent i løpet av ett år, mens oppslutningen i Tromsø og Trondheim er på henholdsvis 15,6 og 22,4 prosent ifølge Poll of polls.

Den eneste av Norges fem største byer som ligger klart an til et maktskifte ved valget ifølge målingene, er Stavanger. Der er nåværende ordfører fra Høyre, så det hjelper heller ikke statsministeren.

Statsministeren: – Det er åpent i de store byene

Selv om målet hun satte seg i fjor ser ut til å være langt unna, var Erna Solberg tilsynelatende ved godt mot da NRK traff henne i Trondheim fredag.

– Det er ganske tett på at vi kan vinne eller tape i de fire store byene, for det er nye partier som kommer inn og har uavklarte allianseforhold. Vi skal slåss for en bedre skole og mer valgfrihet i eldreomsorgen til valglokalene stenger, sier Solberg.

– Er målet fremdeles gjeldende?

– Ja, det fortsatt at 50 prosent av befolkningen skal bo i en høyrestyrt kommune som er målet vårt. Nå ser vi på meningsmålingene at vi har mange velgere som ikke helt har bestemt seg ennå, så det er på tide å bestemme seg og stemme Høyre, avslutter statsministeren.