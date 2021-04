Høyre-profil sier nei til avkriminalisering - vil ha bredt forlik

– Nå har vi jo et program som jeg er valgt på, som sier at vi vil ha et forbud mot bruk av narkotika fordi det er normdannende. Da er det viktig at reaksjonene framkommer klart og at man ikke velger virkemidler som gjør det vanskeligere å få tak i de som kynisk tjener penger på at unge mennesker får tilgang på narkotika, sier Tetzschner til NRK.

Han er motstander av avkriminalisering, selv om det kun er snakk om bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Dermed er han uenig med helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg.

– Etterlater dette begrepet «avkriminalisering» noe som med troverdighet kan kalle forbud? Jeg tror de fleste forstår at forbudet svekkes når sanksjonene tas bort, sier Høyre-profilen.

Venstre-leder Guri Melby har gjentatte ganger påpekt at narkotika fremdeles skal være forbudt, dersom regjeringens rusreform blir vedtatt. Det samme har Høie og Solberg poengtert.

– At man kan ha et forbud uten sanksjoner er ikke jeg enig i. Lovbestemmelser som etterleves mer etter den enkeltes innstilling er per definisjon ingen lovbestemmelse, sier Tetzschner, som selv er utdannet jurist.

FULGTE STØRE: Lettet Støre etter rus-votering: Solid flertall

Vil stemme imot

Stortingsrepresentanten som tidligere har vært byrådsleder i Oslo og leder av Oslo Høyre, sier han vil ha store betenkeligheter med å stemme for regjeringens rusreform slik den foreligger nå.

Erna Solberg har kalt det «en stor sosial reform for framtiden». Tetzschner bruker ikke akkurat de ordene.

– En reform er det jo. Men reform brukes jo ofte som synonym til forbedring. Og da er jeg ikke så enig. Det er et stort sosialpolitisk eksperiment, det er det ingen tvil om!

-Et stort sosialpolitisk eksperiment, sier Høyres Michael Tetzschner om egen regjerings forslag om avkriminalisering. Foto: Margret Helland

Fra kontoret i Stortingets fjerde etasje slår han fast at forslaget som regjeringen har fremmet, gjør det vanskeligere å være foreldre. Det «utfordrer foreldreautoriteten», som han uttrykker det.

– Foreldreautoriteten bør understøttes av de normene som samfunnet setter opp. Og de som står i en vanskelig oppdragergjerning og som har det nærmeste ansvaret for sine barn, de vil oppleve at man ikke lenger kan argumentere med lovverket på samme måten, sier han.

STERKE REAKSJONER: Sterke reaksjoner på Støres nei: – Overrasket over hans blinde tro

Vil ha forlik

Guri Melby og Bent Høie har begge sagt at rusreformen faller sammen uten avkriminalisering for alle. Men Tetzschner mener forholdene ligger til rette for gode forhandlinger på Stortinget.

Han tar til orde for at Høyre bør inngå i et bredt forlik i saken. Han viser til at regjeringspartiet KrF egentlig er kraftig imot forslaget om avkriminalisering og at samarbeidspartiet Frp uansett vil stemme nei.

– Å gjøre dette til ren partipolitikk hvor man til slutt skal presse fram et stort eksperiment med noen få stemmers overvekt, det synes jeg ikke kler vår politiske konsensustradisjon, sier Høyre-profilen.

– I saker som dette er det viktig med brede, samlende flertall slik at vi kan få til reformer som mønstrer stor bredde og tar opp i seg en del av innvendingene som er kommet, fortsetter han.

Han sier det vil være «gunstig» om partiene ikke er altfor låst i sine posisjoner og mener det må gå an å finne fram til enighet om en rusreform som ikke innebærer full avkriminalisering.

– Representantene bør være klar over det personlige ansvaret de må ta som lovgivere, annet enn å prøve å kjempe gjennom en proposisjon som har kommet fra høyeste hold, sier han.