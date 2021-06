– De ber om utredninger, om handlingsplaner, om nasjonale retningslinjer i enhver sak. Det er oppskriften på mer byråkrati, mer konsulentbruk og ikke minst; mer statlig overstyring, sier Stensland, som er partiets helsepolitiske talsperson.

Kritikken preller av på Senterpartiets fremste helsepolitiker, Kjersti Toppe.

– Jeg tenker det er et desperat valgkamputspill fra Høyre. Det har ingen rot i virkeligheten, sier hun.

– Det Senterpartiet har fremmet er satsinger på helse og oppretting av svakheter i Høyres helsepolitikk.

- URIMELIG KRITIKK: Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Tonen mellom Høyre og Senterpartiet viser med all tydelighet at valgkampen er i gang.

– Jeg skjønner godt at Vedum ler, for det er nesten latterlig når du ser på hva de faktisk gjør, og hva han sier i den politiske debatten, sier Stensland.

– Jeg blir jo helt lattermild av at Høyre faktisk bruker tid og krefter på å lage lister over vår helsepolitikk. Men vær så god, altså, sier Toppe.

Oversikt

Stensland har nemlig irritert seg kraftig over det han mener er dobbelt budskap fra Senterpartiet.

Så kraftig, at han har laget en oversikt over alle Senterpartiets forslag om utredninger, evalueringer og handlingsplaner innen helsepolitikk de siste par årene.



Listen er lang, og viser ifølge Stensland at Senterpartiets forslag ville sprengt kapasiteten i etatene som skulle stått for arbeidet. I tillegg til at mesteparten ville vært styrt sentralt, fra Oslo:

Sp-forslag i Stortinget Ekspandér faktaboks Dette er noen av forslagene fra Sp, som Sveinung Stensland mener gir ekstra arbeid til byråkratene: Utrede en egen legemiddelklasse for antibiotika

Evaluere fristbruddordningen

Legge fram en plan for utvidelse av tilbudet om desentralisert sykepleierutdanning

Legge fram en stortingsmelding om verdier for norsk helsetjeneste

Fremme en nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Fremme en helhetlig plan for helsetilbudet til hørselshemmede

Utarbeide en ny handlingsplan i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier og framlegge årlige statusmeldinger

Opprette et nasjonalt program for økt grunnbemanning i helse- og omsorgstjenesten

Utrede og innføre en Y-vei for helsefagarbeidere Kilde: Sveinung Stensland (H)

– Det er det motsatte av politikken vi står for, sier Stensland. Derfor har jeg laget denne oversikten som viser ganske tydelig at her er det mye byråkratmat og mye konsulenttjenester som skal på plass for å få Senterpartiets drømmesamfunn.

– Men er det ikke dette politikere gjør? Kommer med forslag, som ofte må utredes først?

– Det skal utredes, men vi skal også ha tillit til kommunene der ute. Vi skal ha tillit til at vettet er godt fordelt, svarer han.

Stolt

Toppe avviser kritikken, og bruker Senterpartiforslag om økt grunnbemanning og handlingsplan mot antibiotikaresistens som eksempler.

Nødvendige forslag som ikke fører til mer byråkrati, ifølge Toppe, som er stolt over listen Stensland legger fram.

– Og du kan gjerne se på stortingsmeldinger som Høyre selv fremmer, som er krydret med nye utredninger og handlingsplaner, sier hun.

– Så hvis vi skal lage en liste over dette, så tror jeg faktisk Høyre selv kommer til å vinne den kampen.

Men Stensland holder på sitt.

– Vi skal utrede de store spørsmålene, men vi kan ikke ha det sånn at vi skal ha en handlingsplan eller et utvalg for enhver liten detalj som skal gjøres i dette landet, sier han.