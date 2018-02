Høyre-politiker: – Dobbeltmoralsk å ikke ville arrangere OL

I OL i Sør-Korea har Norge stukket av med den ene medaljen etter den andre, og jubelen har stått i taket i mange norske hjem.

Det er en tidligere stortingspolitiker for Høyre som mener Norge ikke bør ta fra andres kakefat uten selv å invitere til kake med jevne mellomrom.

– Det er ingen tvil om at det norske folk er glad i OL. Jeg synes det er dobbeltmoralsk at vi går «all inn» for å delta i OL, samtidig som vi mener vi ikke kan arrangere det, sier Kristin Vinje.

– OL er et stort løft, men Norge er jo et land som har råd til å arrangere OL. Så det burde det være mulig å overbevise mange om at vi skal være arrangør minst én gang per generasjon, sier OL-entusiast Kristin Vinje. Foto: Vetle Vinje / Privat

Sportskommentator i VG, Leif Welhaven, mener hennes utsagn viser noe han mener er typisk norsk: Det å la seg rive med når noe er gøy.

– Dette er en klassisk retorisk saus, sier Welhaven.

– Ikke bare gi opp

Vinje var en av pådriverne da Oslo søkte om å arrangere OL. Den gang stoppa OL-drømmen hos landets ledende politikere, etter at Høyre slo fast at det ikke var nok entusiasme for å arrangere OL i Norge.

Den gang fikk OL-eier IOC kritikk for sine krav om cocktail-drinker og egne motorveifiler under OL.

Vinje sier at overforbruk ikke er bra, men synes det er feil strategi å nekte å arrangere OL, dersom målet er å endre på innholdet i OL-konseptet.

– Jeg synes ikke vi bare skal gi opp og nekte å ha OL av den grunn. Vi får mye mer påvirkningskraft av å melde oss som arrangør, enn når vi bare drar på besøk til et land vi ikke kan påvirke, sier hun.

Welhaven i VG mener det er mye som skal endres for at han skal synes det er greit for Norge å inngå tett samarbeid med IOC som arrangør.

– Det glede seg over OL er ikke synonymt med at vi må svelge med hud og hår alt det som preger IOC, og dette arrangementet, av negativ art, sier han.

Welhaven er skeptisk til at Norge skal kunne påvirke IOC i stor grad som arrangør.

– Vi kan selvfølgelig prøve på det, men det er IOC som eier OL og som sitter med definisjonsmakten for hvordan arrangementet skal være, sier han.

Skei Grande: – Betyr ikke at vi har sagt nei for all framtid

Det siste forsøket på å få OL til Norge kom fra Telemark, men ble nedstemt av det Norges idrettsforbund i januar i år.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) gratulerer gullvinner Klæbo i Sør-Korea. Foto: Odd Andersen / AFP

– Jeg tror nok det er litt for kort tid siden sist Norge prøvde å kjøre en prosess for å få OL, så vi trenger nok noen flere år på oss, sier Trine Skei Grande, kulturminister for Venstre.

Hun understreker samtidig at norske myndigheter ikke har sagt et endelig nei til å arrangere OL.

– Hvis vi sier nei for all framtid, så er jeg enig i at det er dobbeltmoralsk, sier Skei Grande.

Toppidrettsjef Tore Øverbø sier til NRK at det ikke bare er idretten i Norge som ønsker OL, dersom arrangementet skal til Norge.

– Akkurat dette spørsmålet tar jeg med knusende ro. Det jeg jobber med er å hjelpe utøvere med å prestere i mesterskap, så får andre jobbe med om vi skal ha de store arrangementet til Norge, sier Øverbø.