Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Min mann er i Pakistan først og fremst fordi hans far, som reiste til Pakistan 12. mars, ble syk. Han måtte reise ned for å få ham trygt tilbake til Norge. Det sier Afshan Rafiq som sitter i bystyret i Oslo for Høyre til NRK.

Rafiq er gift med Aamir Javed Sheikh, som er leder for Stovner Høyre.

I programmet Debatten på NRK torsdag holdt hun et innlegg der hun innstendig ba folk om å ikke reise ut av landet i påsken. Samtidig var hennes mann i Pakistan.

Afshan Rafiq oppfordrer til ikke å reise utenlands. Du trenger javascript for å se video. Afshan Rafiq oppfordrer til ikke å reise utenlands.

Unødvendige reiser

Rafiq sier at hennes oppfordring gjaldt feriereiser i påsken.

– Oppfordringen gikk jo på å få folk til å droppe feriereiser, unødvendige reiser, som man tar bare for å få en pustepause.

Fredag ettermiddag ble det publisert flere videoer på sosiale medier fra en Nikah-seremoni i Pakistan, hvor mannen hennes, Aamir Sheikh, var til stede.

Nikah er en kort seremoni som ofte holdes i forkant av bryllupsfeiring i Islam.

På videoen ser man mange mennesker uten munnbind, som ikke holder avstand. Aamir Sheikh har på seg munnbind når han er i nærheten av andre. Når han holder en tale på scenen uten munnbind er det ingen rundt ham.

– Det er helt naturlig at det kommer reaksjoner. Når jeg står i en debatt på NRK, er min viktigste oppgave som jeg ser det, å få flest mulig til å holde seg hjemme, Samtidig vet jeg at min mann er på en nødvendig reise, han er ikke i Pakistan på ferie.

Rafiq sier at når liv og helse står på spill, blir det nødvendig å reise. Hun forteller også at det er en selvfølge at Sheikh skal tilbringe karantenetiden på hotell når han kommer hjem.

Står seg uansett

– Det Afshan Rafiq sa i Debatten står seg uansett. Hun er jo hjemme og har knapt beveget seg ut av Oslo siden mars, sier leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde.

Leder for Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde Foto: NRK

Lunde sier at hver enkelt er ansvarlig for sine egne handlinger.

– Man skal følge myndighetenes råd, begrense reising og holde avstand. Og den enkelte vurderer hva som er nødvendig reising. Dette må Sheikh svare for, ikke Rafiq, sier Lunde til NRK.

Har hatt korona

Det er har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med ektemannen Aamir Javed Sheikh.

På spørsmål fra VG om det var nødvendig å delta i Nikhaen, svarer Aamir Javed Sheikh:

– Jeg dro dit veldig kort for å være med far. Jeg traff minst mulig mennesker, og var bare en kort tur på scenen og gratulerte min nevø.

Leder for Stovner Høyre, Aamir Javed Sheikh Foto: Terje Pedersen

Denne uka sa Folkehelseinstituttet at det er mye importsmitte til Norge blant reisende fra Asia og Afrika. Ifølge rapporten var hele 12 prosent av de som kom hjem fra Pakistan i en 12-dagersperiode koronasmittet.

Sheikh sier at han testet seg både før han reiste fra Norge og lørdag. Han reiser hjem søndag morgen, sammen med sin syke far.

– Både far og jeg har tidligere hatt korona, og vi hadde ikke reist til Pakistan om det ikke var tilfellet. Jeg skal selvfølgelig på karantenehotell så lenge det trengs, sier Sheikh.

Begge fikk beskjed av sine fastleger om at siden de hadde hatt korona, var det forholdsvis trygt å reise.

– Jeg vil oppfordre alle som reiser å følge de strenge retningslinjene som er, og å være ærlig og åpen, sier Sheikh til VG.