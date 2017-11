Høyre og KrF sier forhandlingsfristen ryker

Ved lunsj mandag ble forhandlingspartene fra Venstre, KrF, Høyre og Frp hasteinnkalt til forhandlingsmøte om neste års statsbudsjett på Stortinget.

– Vi har hatt et møte der vi har snakket om fremdrift, så skal vi ha et nytt møte senere i dag. Tidspunktet for dette møtet er ikke avklart, sa finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre til NRK etter møtet.

– Klarer dere å løse dette innen morgendagen?

– Det må være målet.

– Så dere har gitt opp målet om å løse dette innen fristen klokken 18 mandag kveld?

– Fristen er å løse dette så raskt som mulig, så får vi se hva det blir, sa Astrup.

KrF håper på løsning onsdag

Knut Arild Hareide (KrF) håper å få budsjettforhandlingene i havn tirsdag. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Også KrF-leder Knut Arild Hareide sier han ikke tror det er mulig å holde fristen.

– Den er klokken 18 i dag, og jeg tror det skal holde hardt å holde den, men vårt ønske er å få en løsning innen ett døgn.

– Det betyr at vi ikke kan vente en løsning før utpå dagen onsdag?

– Det er vårt ønske og vårt mål, sa Hareide til NRK tidligere på dagen.

Han sa at de nå venter på et nytt tilbud fra regjeringspartiene med øket ramme.

Hareide sier kampen om lærernorm er blant de mest problematiske i forhandlingene for KrF per nå.