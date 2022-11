Høyre mener regjeringen hasteinnfører exitskatt: – Skremmer kompetent kapital ut av Norge

Ifølge Dagens Næringsliv har 27 rike nordmenn flyttet til Sveits hittil i år.

En trengte ikke vente lenge på neste mann i rekken. Milliardær og investor Rune Syversen melder også flytting, skriver Finansavisen onsdag.

Regjeringen og budsjettpartner SV mener det er på tide å endre skatteregler som kan motivere til å ta med seg penger ut av landet.

Høyre mener derimot at regjeringen kan takke seg selv for det som skjer. Problemet er politikerskapt, kommenterte nestleder Henrik Asheim på tirsdag.

– I stedet for å føre en forutsigbar skatte- og næringspolitikk leter venstresiden nå desperat etter raske måter å straffe folk på.

Les også: Derfor flytter rikingene til Sveits

Dette er endringene

Tirsdag ble det klart at Ap-Sp-regjeringen og SV har kommet til enighet om neste års budsjett.

Regjeringen innfører to endringer for skatteregler ved utflytting. Endringene gjelder for utflyttinger og overføringer som er gjennomført fra og med 29. november 2022:

Utvider femårsregelen. Regelen sier at en slutter å betale skatt på kapitalgevinst, for eksempel aksjesalg, etter å ha bodd fem år i utlandet . Heretter vil ikke skattekravet falle bort etter fem år.

. Heretter vil ikke skattekravet falle bort etter fem år. Overføring utløser utflyttingsskatt. Hittil har det vært mulig å overføre formue til nære slektninger (unntatt ektefelle) i utlandet uten at dette har utløst skattekrav. Det vil ikke lenger være mulig.

I tillegg vil partiene få på plass en såkalt utflyttingsskatt, eller «exitskatt».

Partiene vil utrede og foreslå for Stortinget en utflyttingsskatt. Skatten skal sikre at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge fram til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges i Norge.

Frykter tiltak vil virke mot sin hensikt

– Det virker som regjeringen nå må hasteinnføre en exitskatt for å motvirke resultatene av den politikken de fører og som nå skremmer kompetent kapital ut av Norge, sier Høyres Heidi Nordby Lunde.

– Hvis femårsregelen blir brukt som et smutthull for å flytte formue så ønsker vi også å være med på å tette det, påpeker hun.

Høyre vil allikevel vente på Skatteutvalgets arbeid for å se på helheten i norsk skattepolitikk, før de foreslår endringer.

Heidi Nordby Lunde er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av finanskomiteen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lunde mener det er viktig å unngå at tiltaket ikke får virkninger som er mot sin hensikt, for eksempel ved at de som flytter ut ikke kommer tilbake til Norge igjen.

– Dersom de for eksempel flytter ut av helt legitime årsaker, som å videreutvikle eller ekspandere sine bedrifter. Vi ønsker den type kompetent kapital til å videreutvikle bedrifter også i Norge.

SV vil følge etter Høyres søsterparti

– Dette har vært et problem lenge, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes om femårsregelen.

– Hvis du opparbeider deg store, urealiserte gevinster i Norge, så kan du flytte ut av landet, være der i fem år, og så slipper du all den skatten. Det mener vi er et insentiv til å faktisk flytte ut.

Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder i SV og nestleder i næringskomiteen på Stortinget. Her fra budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er et skatteutvalg, satt ned av regjeringen, som skal legge frem et helhetlig skattesystem om tre uker. Hvorfor kunne dere ikke vente på det?

– Å utvide femårsregelen, er utredet, sier Fylkesnes.

Hva gjelder en eventuell exitskatt, så skal det utredes før det presenteres et forslag frem for Stortinget.

– Det handler om at man ved utflyttingstidspunktet, skal realisere urealiserte gevinster i form av skatt. Det er tysk modell. Det er Angela Merkel. Det er søsterpartiet til Høyre som har innført dette.