Høyre-lag vil dempe prissjokket med mer kraftkabler til nord

– Vi må gjøre noe slik at vi slipper de store forskjellene mellom nord og sør. For det skaper store problemer for oss som ligger i sør, med enormt høye kraftpriser for tida.

Det sier Høyres ordførerkandidat Ove Horpestad i Klepp kommune. Prisforskjellene mellom landsdelene ble kolossale etter at energikrisen rammet Europa i 2021.

– Kostnadsbildet har forandret seg voldsomt, konstaterer Horpestad.

På helgens landsmøte i Høyre ber derfor Rogaland partiet om jobbe for å «utjevne prisforskjeller på strøm mellom landsdelene ved å styrke overføringskapasiteten.»

Slik har prisforskjellene eksplodert i Norge Ekspandér faktaboks Inntil energikrisen fra 2021 var prisforskjellen mellom Nord-Norge og Sør-Norge minimal, ifølge prishistorikken til Nordpool. Kraftnettet fra landsdelene er flettet sammen med overføringsforbindelser mellom Nord-Sverige og Sør-Sverige. Flaskehalsen i overføringskapasiteten ble ikke synlig i form av prisforskjeller før 2021. Da eksploderte prisforskjellene. Sør-Norge ble tettere koblet på Europa med strømkabler til Tyskland og Storbritannia, som tradisjonelt har vært dyrere prisområder enn Sør-Norge. Samtidig steg prisen for gass og kull i Europa, i tillegg til CO2-avgiften. Gass- og kullkraftverkene produserer den dyreste strømmen i strømmarkedet. Det trekker opp strømprisene i Sør-Norge, selv om landsdelen produserer langt billigere vann- og vindkraft. I fjor var strømprisen sør for Sognefjorden fire ganger så høy som nordover, ifølge Nordpool. Årsaken er at Nord-Norge har fått mer vindkraft og dermed et større kraftoverskudd. Samtidig har Sør-Norge blitt smittet av rekordhøye strømpriser fra fossile energikilder i Europa. Flaskehalsen i strømnettet er blitt forverret av at mindre kraft er blitt overført på svensk side, både fra Nord-Sverige til Sør-Sverige, men også fra Sør-Sverige til Østlandet, ifølge Statnett.

Vil ha flere kabler av hensyn til konkurransen

Høyre-politikeren er selv gartner og viser NRK hortensia-plantene som dyrkes på Bryne i Rogaland. Strøm er den største regningen bedriften hans betaler.

Horpestad er ikke i tvil om hva som er det beste argumentet for å få ned prisforskjellene:

– Å løse den urettferdige følelsen vi kjenner på – at det skal være likt å drive butikk i Norge uansett hvor du ligger, det er et viktig og godt argument, sier han.

ORDFØRERKANDIDAT: Ove Horpestad på gartneriet sitt på Bryne. Foto: Vetle Mørch Tvedt / NRK

Horpestads drivhus har i motsetning til de fleste næringsdrivende havnet under strømstøtteordningen for grøntnæringen. Likevel er regningen dobbelt så høy som før, og langt høyere enn konkurrentene nord for Sognefjorden.

– I dag er det enorme forskjeller. Når vi skal lage våre planer her, møter vi intern konkurranse som på en eller annen måte ikke føles riktig, sier Horpestad.

Fylkeslaget til Horpestad er ikke alene om å fremme et slikt forslag. Også Agder Høyre og Senior Høyre vil at mer kraft skal flyte mellom landsdelene.

Skepsis i nord

Statnett har i årevis ment at overføringskapasiteten mellom Nord-Norge og Sør-Norge bør bygges ut for å sikre bedre flyt av kraft, og vil fremskynde planene.

Men politikere fra landsdelen med billigst strøm, stritter imot.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sa i fjor at det er «uaktuelt» i frykt for å sette Midt-Norge og Nord-Norge i samme uføret som Sør-Norge.

Høyres stortingspolitiker Bård Ludvig Thorheim fra Nordland advarte i Harstad Tidende mot Statnetts plan.

Thorheim er mindre bastant i dag og fremhever at økt overføringskapasitet mellom nord og sør uansett ligger langt fram i tid. Kraftkabler vil ta 8–10 år å bygge ut, ifølge Statnett.

– Det er hovedutfordringen. Det er derfor hele Høyre står bak at vi må ha mye raskere nettutbygging. Det gjør at vi kan bruke strømmen mer rasjonelt, sier han.

Partilederen er på glid

Gartneren i Rogaland får de samme strømregningene som næringslivet i resten av Sør-Norge. Det er en kjempeutfordring, erkjenner Høyre-leder Erna Solberg.

Hennes svar på utfordringen er å bygge ut mer kraft. Derfor har Høyre lagt fram en plan med tolv punkter for å skaffe til veie mer energi. Partiet mener det er mulig å saksbehandle og bygge ut både vind, sol og vann raskere enn i dag.

Høyres 12 forslag for mer kraft Ekspandér faktaboks Vindkraft Lyse ut fase I og II av utbyggingen på Sørlige Nordsjø II nå. I den situasjonen vi er i nå, gir det ingen mening å vente med å bygge ut halvparten av feltet. Man bør også vurdere om det allerede nå kan bygges ut mer enn 3GW på dette arealet.

Raskt realisere prosjekter som Trollvind og Snøheia Industrikraft. Begge disse prosjektene kan være i produksjon i 2027 hvis de får konsesjon raskt.

Endre innretningen på den foreslåtte grunnrenteskatten på vindkraft på land – hvis den i det hele tatt skal innføres – så den virker reelt nøytralt både for eksisterende og nye kraftverk.

Gjennomføre endringene i plan- og bygningsloven som gir kommunene en hånd på rattet i plasseringen av nye vindkraftverk. Solenergi Heve eller fjerne 500 KW-grensen for deling av strøm mellom boenheter i borettslag og flermannsboliger. Dette er vedtatt av Stortinget etter forslag fra Høyre oktober 2022, men regjeringen har valgt å utsette implementeringen. En modell for deling av overskuddsproduksjon og avregning av strøm må raskt på plass.

Inkludere batteriløsning og systemer for smartstyring av strøm fra solceller i Enovas støtteordninger for husholdninger, lokale energiområder og bedrifter. Dette gir mindre og rimeligere nettinvesteringer, gir en mer rasjonell utnyttelse av strømmen, og reduserer effekttopper i nettet.

Stille krav om at alle offentlige bygg skal kartlegges med sikte på etablering av solkraftanlegg der det er egnet. Vannkraft Realisere mer vannkraft fra småkraft. Småkraftforeningen beregner et teoretisk potensial på 17,5 TWh innen 2030. Thema mener småkraft er noe av det som kan levere mest kraft på kortest tid.

Høyprisbidraget på 23 prosent for kraft over 70 øre må fases ut i 2024, uavhengig av hvilken budsjettmessig eller kraftmessig situasjon Norge befinner seg i da. Dette er viktig for at kraftselskapene skal prioritere effektoppgraderinger og nye pumpekraftverk, noe det vil bli stort behov for med et større innslag av uregulerbar kraft i landene rundt oss. Energieffektivisering Øke innsatsen gjennom Enova, både til bedrifter og husholdninger. Nett Korte ned konsesjonsbehandlingstiden både for ny kraftproduksjon og nett, herunder gjennomføre tiltakene i NOU 2022:6 Nett i tide (Nakstad-utvalget)

Innføre digitale løsninger som øker utnyttelsen av eksisterende nett. (Kilde: Høyre)

Også Solberg tar til orde for å bygge ut mer overføringskabler fremover og nett internt i Norge.

– Langs hele kysten nå mangler vi nett til mange av de store industriprosjektene og kraft som leveres ut, sier hun til NRK – og viser til at det er en plan for å øke overføringskapasiteten.

– Men det kommer til å ta lang tid. Vi må være klar over at også i Nord-Norge kommer vi til å mangle kraft til de store industriprosjektene. Svaret er ikke bare å omfordele kraften vi har i dag, for det tar ganske lang tid. Det raskeste er at vi bygger ut mer kraft.

Solberg slår også et slag for å bygge ut solkraft og være mer effektive i måten vi bruker energi på.

– Den viktigste kraften er den hver enkelt av oss ikke bruker.

– Vil man ikke ved å øke overføringskapasiteten sørge for sørnorske kraftpriser i Nord-Norge?

– Jo, men vi vil etter hvert mangle kraft i Nord-Norge også hvis vi ikke bygger ut mer kraft der oppe. Da kan det hende at Nord-Norge trenger den sørnorske kraften som utjevning også.

Forslagene skal stemmes over på Høyres landsmøte i helgen.