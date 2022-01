Høyre kritisk til manglende Taliban-info

Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK) ble ikke informert i forkant av møtene med Taliban, sier Søreide til NRK.

– Som komiteleder fikk jeg et kort varsel fra utenriksministeren om at møtene skulle avholdes, men det ble ikke gitt informasjon om delegasjon eller øvrig opplegg, sier Søreide til NRK.

Den utvidete utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) er en fast komité som består av de ordinære medlemmene av utenriks- og forsvarskomiteen, Stortingets president og lederne for partigruppene.

– Ville vært klokt å gi informasjon

Lørdag landet flyet med delegasjonen fra Taliban. Søndag startet samtalene om situasjonen i Afghanistan på Soria Moria hotell i Oslo.

DUUFK holdes orientert om store og viktige spørsmål vedrørende utenrikspolitikken til regjeringen.

– Det er regjeringen som er ansvarlig for å gi informasjon til Stortingets organer. Med tanke på møtenes innretning, ville det vært klokt av utenriksministeren å gi Stortinget informasjon i forkant om møtene og de vurderingene regjeringens beslutning bygget på, sier hun.

– Regjeringen kan ikke improvisere

Rødt mener også at regjeringen burde informert Stortinget om invitasjonen av Taliban, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Denne saken viser hvor viktig det er å få etablert klare rutiner for hvordan regjeringen skal bruke den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

– Vi kan ikke ha en situasjon der regjeringen improviserer fra sak til sak og der det skapes tvil om politisk bekvemmelighet spiller inn på hvorvidt Stortinget blir informert eller ikke, sier Moxnes.

Listhaug kritiserer Søreide

Også Frps Sylvi Listhaug reagerer på at Stortinget ikke ble informert. Hun har sendt skriftlige spørsmål til utenriksministeren.

Hun spør om hvor lenge Taliban-besøket har vært planlagt i UD, og når avgjørelsen om at møtet skulle finne sted ble tatt.

Listhaug sier i en pressemelding at Søreides kritikk virker som en avledningsmanøver.

– Vi synes det er hult at hun kritiserer regjeringen for å ikke informere DUUFK all den tid hun selv har hatt muligheten til å kalle sammen komiteen.

– Det er oppsiktsvekkende at hun unnlot å gjøre det basert på det hun nå sier. Kritikken av regjeringen ser ut som en avledningsmanøver siden Høyre ser ut til å støtte Ap og Sp-regjeringen fullt ut i deres beslutning og å invitere Taliban til Norge. Som komiteens leder burde hun på selvstendig grunnlag sørget for å legge til rette for at alle partiene kunne få informasjon, sier Listhaug.

