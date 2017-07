«Blir det regjeringsskifte etter høstens valg vil Jonas Gahr Støre ha behov for en reverseringsminister, ikke en moderniseringsminister».

Sitatet tilhører moderniseringsminister Jan Tore Sanner og føyer seg inn i rekken av høyrefolks langvarige kritikk av det de mener er Arbeiderpartiets reverseringslinje. Ifølge Høyre lever kommunereformen, regionreformen, jernbanereformen, veireformen og fritt behandlingsvalg farlig dersom Arbeiderpartiet kommer til makten etter valget.

På område etter område har ulike representanter for Arbeiderpartiet annonsert at de skal reversere den politikken regjeringen står for. Erna Solberg (H) / NRK 04.04.2017

De vil reversere der vi moderniserer. Nikolai Astrup (H) / Hoyre.no 07.02.2017

Gahr Støre har ikke et klart regjeringsalternativ, men han leder uten tvil et reverseringsalternativ. Jan Tore Sanner (H) / Landsmøtetale 12.03.2017

Slår tilbake

Arbeiderpartiet hevder Høyres kritikk faller på sin egen urimelighet.

Det mangler ikke på eksempler på at Høyre/Frp-regjeringen reverserte rødgrønn politikk etter at de tok over makten i 2013. Her er noen av dem:

Fedrekvoten: Mens de rødgrønne utvidet kvoten en rekke ganger, gikk Høyre og Frp motsatt vei. De reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker i sitt første år i regjering.

Mens de rødgrønne utvidet kvoten en rekke ganger, gikk Høyre og Frp motsatt vei. De reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker i sitt første år i regjering. Skolefrukt: De rødgrønne innførte gratis frukt og grønt til alle elever på skoler med ungdomstrinn i 2007. Høsten 2014 ble det slutt på det.

De rødgrønne innførte gratis frukt og grønt til alle elever på skoler med ungdomstrinn i 2007. Høsten 2014 ble det slutt på det. Gratis kulturskole: De rødgrønne bevilget penger til en gratis kulturskoletime for alle barn i 1. til 4. trinn fra høsten 2013, men det ble prioritert bort av Solbergs regjering.

De rødgrønne bevilget penger til en gratis kulturskoletime for alle barn i 1. til 4. trinn fra høsten 2013, men det ble prioritert bort av Solbergs regjering. Flere lærere: Høyre/Frp-regjeringen skrotet den rødgrønne forsøksordningen der utvalgte ungdomsskoler fikk 600 ekstra lærere.

– Jeg synes Høyre møter seg selv i døra. De har jo gjort om på mye av politikken fra den rødgrønne regjeringen, og det er vel ikke så mange som mener at redusert pappakvote og svekket arbeidsmiljølov er å bevege Norge framover, sier Ap-nestleder Trond Giske til NRK.

Trond Giske, nestleder i Ap. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Ap vil jo reversere tvangsvedtak i både kommunereformen og regionreformen. Bør ikke de strukturelle reformene få gå sin gang ved et eventuelt regjeringsskifte?

– Jo, vi har en tradisjon i Norge for å prøve å skape brede forlik. Men det som har kjennetegnet denne regjeringen er at de har brukt et knapt flertall for å presse gjennom for eksempel tvangssammenslåing og sentralisering. Det har vi vært veldig skeptiske til. Brede forlik er mer stabile og forutsigbare for Norge.

Høyre mener de endrer, ikke reverserer

Kommunalminister Jan Tore Sanner har vært blant de ivrigste til å trekke frem reverseringskortet når han omtaler Arbeiderpartiet. Han trekker på smilebåndet på spørsmål om Høyre selv reverserer rødgrønn politikk.

– Selvsagt har vi endret mange av de tiltakene som de rødgrønne gjennomførte. Vi så prøveprosjektet på flere lærere i ungdomsskolen, det slo SSB fast at ikke ga noe økt læringsutbytte. Da flyttet vi pengene fra ungdomsskolen til mer tidlig innsats i grunnskolen, for det vet vi virker.

– Men hvorfor kaller du regjeringens politikk for endring, mens Ap blir beskyldt for å reversere?

– Det er Arbeiderpartiet selv som har gjort et poeng ut av at de skal reversere reformer. Vi mener det er riktig og viktig å myke opp arbeidsmiljøloven, mens Ap vil reversere arbeidsmiljøloven til slik den var på 70-tallet. Vi gikk til valg på å flytte penger fra gratis frukt -og grønt til økt satsing på lærere, sier Sanner.