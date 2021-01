Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det må være skuffende for lærere at Arbeiderpartiet går ut i media og lover en krisepakke til skolene. Og så tre dager senere foreslår de over 50 tiltak på Stortinget, der lærere ikke er nevnt med ett ord, sier hun til NRK.

– Så var det tydeligvis viktigere for Arbeiderpartiet å åpne ølkranene enn å følge opp løftet sitt om skolene, sier Tybring-Gjedde, som er Høyres skolepolitiske talsperson.

Ap gikk sammen med opposisjonen i Stortinget tidligere denne uken og overkjørte regjeringen angående skjenkeforbudet. Flertallet ba regjeringen åpne for alkoholservering til maten i kommuner med lite smitte.

Ville ha ekstra skolestøtte

Ap har kritisert regjeringen for å ikke gjøre nok for skolene. I forrige uke uttalte partiets skolepolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, at han mener regjeringen ikke har gitt nok ressurser til å følge opp stadig strengere smittevernkrav.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at hun undrer seg over kritikken fra Ap.

– De selv har jo ikke fremmet et eneste forslag om en krisemilliard til Skole-Norge, sier hun.

KAN KOMME MER: Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at de vil stille opp med mer penger til skolene dersom nødvendig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun peker på at regjeringen allerede har bevilget milliardbeløp til kommunene, som har ansvaret for skolene. Og det kan komme mer, understreker hun.

– Foreløpige beregninger viser at det var behov for 7,6 milliarder. Vi plusset på én milliard for å være sikre. Og vi har vært tydelige på kommunene at hvis behovet viser seg å være høyere, så vil vi selvsagt stille opp med mer penger, sier hun.

Vil fremme forslag

Aps Tvedt Solberg karakteriserer regjeringens kritikk som absurd, og han mener dette kun dreier seg om politisk spill fra deres side.

ABSURD KRITIKK: Aps Torstein Tvedt Solberg karakteriserer kritikken fra Tybring-Gjedde og Melby som «absurd». Foto: Vidar Ruud / NPK

– Vi har ønsket krisepakker og penger til skolene i lang tid og fremmet flere forslag i Stortinget, som deres partier har stemt ned, sier han til NRK.

– Men hvorfor foreslo dere ikke denne krisepakken for skolene sammen med alle de andre forslagene som kom tidligere denne uka i Stortinget?

– I Stortinget så har det vært en veldig viktig forhandling for å redde næringslivet, for å sikre folk jobb og unngå konkurser. Regjeringen har ennå ikke lagt fram noe krisepakke for Stortinget. Og så snart de legger det fram, så kommer vi til å igjen fremme forslag om krisepakke til skoler og barnehager, slik vi har gjort før, sier han.

Regjeringen vil legge fram en ny krisepakke i løpet av neste uke. Statsminister Erna Solberg (H) har kritisert flere av opposisjonens forslag for å slå inn åpne dører. Regjeringen jobber nemlig med mange av de samme tiltakene, ifølge Solberg.