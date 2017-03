Høyre-Høie advarer partifeller mot å tillate eggdonasjon nå

– Jeg vil anbefale landsmøtet om å ikke ta stilling til eggdonasjon nå, sier han.

Det var VG som først meldte at Høie, som også er nestleder i Høyre, ber sine partikolleger utsette behandlingen av saken.

Høyres landsmøte fatter endelig vedtak i saken fredag. Torsdag ble det klart at et flertall i redaksjonskomiteen i partiet går inn for å åpne for eggdonasjon. Tidligere har ikke Høie ønsket å ta klart stilling i den betente saken. Det gjør han nå.

Skeptisk

Han støtter mindretallet i komiteen, som mener Høyres landsmøte verken bør si ja eller nei til eggdonasjon under årets landsmøte. Ifølge Høie bør Høyre heller vente til de tar en bredere debatt om bioteknologi.

– Det er lenge siden vi har gjort det, og det er kommet mange nye problemstillinger på dette området som partiet aldri har diskutert, sier han til NRK.

– Hva tenker du personlig om eggdonasjon?

– Det er ingen hemmelighet at jeg har vært skeptisk. Alle som ser hva jeg har uttalt om dette tidligere vil se at jeg har argumentert mot. Nå er det riktig å ta seg tid til å diskutere dette i en bredere sammenheng, sier statsråden.

– Risikofylt

Overfor VG avviser han argumentene som ofte brukes av tilhengerne av eggdonasjon:

Norske kvinner kan uansett reise til utlandet for å få donert egg.

Når sæddonasjon er lovlig, bør også eggdonasjon være det.

– Å gi egg innebærer å gå gjennom ganske krevende og risikofylt medisinsk behandling. Det tror jeg alle kvinner som har vært gjennom hormonbehandling for å bli gravide kan underskrive på, sier Høie til avisen.

Spenning i KrF

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har så langt ikke villet si hva hun kommer til å stemme når saken skal behandles i salen. Men hun er langt fra noen pådriver for at Høyre skal endre kurs.

– Jeg har alltid vært skeptisk til eggdonasjon, har Solberg tidligere sagt til NRK.

Statsministerens skepsis er som musikk i KrF-lederens ører. Knut Arild Hareide bekreftet overfor NRK onsdag at et Høyre-ja til eggdonasjon vil provosere støttepartiet.

– Det er klart det vil være skuffende, også fordi Høyre har vært så bevisste i denne type spørsmål. De har vært en god alliert for KrF, de har forstått at barn trenger å kjenne sitt opphav.

Det er ingen tvil om at bioteknologi er en vanskelig sak for KrF og de tre andre partiene i det borgerlige samarbeidet. Overfor Dagbladet bekrefter Hareide torsdag kveld at forhandlingene om en ny bioteknologimelding har brutt sammen.

Høie sier til avisen at det kommer en stortingsmelding før valget, men han vil ikke svare på om den kommer tidsnok til å behandles i denne perioden.