Høyre hardt ut mot LO – mener de sprer falske nyheter

I dagens politisk kvarter går Høyres nestleder og sittende kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, i strupen på LO for å spre løgn om Høyres intensjoner med sykelønnen.

– Jeg kan ikke huske å ha brukt ordet «løgn» i en politisk debatt tidligere. Men jeg reagerer svært kraftig på at LO, – etter at Høyres ledelse har vært krystallklare på at folk skal beholde 100 prosent lønn under sykefravær, – fortsetter å spre falske nyheter, sier Sanner.

LO stoler ikke på Høyres løfter om å ikke kutte i sykelønnen i neste periode. De lurer på hvorfor Høyre har programfestet en plan om å sette ned et utvalg som skal evaluere ordningen om man ikke ønsker å kutte i den.

Nestlederen mener LO farer med løgn.

– Det er et sterkt ord å bruke, men det er helt åpenbart at LO ikke kan ha mye å kritisere Høyre for når man er nødt til å spre falske nyheter. Det på tide at LO fjerner kampanjen de har lagt ut på Facebook, tordner Sanner.

Mener Sanner må roe ordbruken

LO-sekretær Are Tomasgard synes ordbruken og skjenningen på LO tar vel av.

– Det vi har tatt fatt i er Høyres valgprogram. Der står det at man vil vurdere sykelønnsordningen ved å nedsette et utvalg. Det er overhodet ikke noe løgn, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Selv om Høyre sier at de ikke skal røre ordningen, tar LO det med en klype salt.

Tomasgard henviser til løftene fra Torbjørn Røe Isaksen i 2013 der han lovet å ikke røre sykelønnsordningen.

– Allikevel kom Robert Eriksson med et forslag i 2015 som hadde gjort at 130.000 deltidsansatte ville ha mistet retten til sykelønn, sier han.

LO-sekretæren mener grunnen til at forslaget ble trukket den gangen var fordi i LO, YS og flere andre arbeidet imot, og er tydelig på LOs vei videre.

– Vi lyver ikke, og vi kommer ikke til å fjerne noen kampanje. Vi kommer til å fortsette å orientere det norske folk, sier Tomasgard.

Steile fronter

Sanner mener at LO tar utgangspunkt i et programpunkt som ble nedstemt på Høyres landsmøte, og at både partiets leder og nestleder etterpå har vært glassklare på at ordningen ikke skal røres. Han mener LO da bør forholde seg til det.

– Vi ser hva leder for Oslo Høyre sier, hva ungdommene sier, og vi fulgte også med på landsmøtet til Høyre hvor utvalget ble en kompromissløsning, sier LO-rådgiveren, og mener Sanner tar feil når han kaller arbeiderbevegelsen for løgnere.

– Når du sier at jeg anklager arbeiderbevegelsen for å være løgnere så er det feil. Jeg sier at LO farer med løgn om sykelønnsordningen, parerer Sanner.