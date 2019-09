Høyre frykter drastiske klimatiltak skal gi folkeopprør

– Vi har ikke god tid, vi er nødt til å gjøre mer raskere for å gjennomføre utslippskutt. Men hvis vi mister folk på veien, kan det virke mot sin hensikt. Det vil føre til situasjoner der folk heller setter seg på bakbeina enn å være med, sier Tina Bru i NRKs Politisk kvarter.

– Det er bare å se på hva bompengesaken gjorde med engasjementet rundt omkring, og se på vindkraftmotstanden nå. Og dette er små saker sammenlignet med hva som skjer hvis man skulle ha lagt ned masse arbeidsplasser i olje- og gassindustrien nesten over natten.

– Trenger mandat fra folket

En ny FN-rapport som ble lagt frem i forrige uke, slår fast at havnivået stiger raskere enn tidligere antatt. Oppvarmingen av havet skjer nå dobbelt så raskt som for 25 år siden.

– Det er nå klarere enn noen gang hvor utilstrekkelig verdens svar på klimakrisen er, konkluderte European Climate Foundation etter FNs klimatoppmøte i New York.

Samtidig gikk millioner av klimastreikende skoleelever over hele verden ut i gatene for å kreve handling.

Høyres Tina Bru mener folks vilje til å gjøre klimatiltak som smerter, er blitt langt større den siste tiden.

– Alvorlighetsgraden rundt vitenskapen og klimaendringene er blitt kommunisert veldig tydelig. I tillegg har alle klimastreikene vi har sett, og engasjementet til Greta Thunberg, bidratt, sier Bru.

– Og ikke minst viser kommunevalget her at det er en stor vilje i folket og et ønske om mer klima- og miljøvennlig politikk.

– Føler du at du har fått et sterkere mandat til å gjennomføre klimatiltak enn du hadde før?

– Ja, på et vis føler jeg det. Og det er ekstremt viktig. Vi politikere er avhengige av å ha et mandat fra folket til å kunne gjøre endringer i samfunnet som bringer oss dit vi skal.

Ifølge Bru skal dette også gi seg utslag i praktisk politikk fra regjeringen. Hun mener likevel man må skynde seg langsomt.

– Vi må forklare veldig godt hvorfor vi gjennomfører tiltakene, og vi må sikre balanse, slik at totalbelastningen ikke oppleves som for stor. Strammer du inn ett sted, må du gi lettelser et annet sted. Det må også være et underliggende premiss i bånn om at folk skal leve gode liv også i fremtiden.

MDG: Naivt å tro man kan unngå motstand

Arild Hermstad, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener Høyre er naive.

– Det går for sakte med utslippskuttene. Ønsker man å være et ansvarlig styringsparti i vår tid, må man tørre litt motstand for å gjøre det som er nødvendig. Det er veldig naivt å tro at du kan gjennomføre til tiltakene som behøves, uten å møte motstand og protester, sier Hermstad.

– Da vi kom til makten i Oslo i 2015, sa vi at vi skulle ha et bilfritt sentrum. Vi sa vi skulle kutte utslippene dramatisk, og at vi var villige til å sette i verk tiltakene for å oppnå det. Vi har møtt vanvittig mye motstand, men vi sto i det. Og nå har vi klart å bli gjenvalgt.