Høyre frykter at en Ap-regjering vil stoppe prosjektet Nye veier

Statsminister Erna Solberg mener det er en risiko for at en Støre-regjering beholder skallet av selskapet Nye veier, altså navnet og selskapet, men at de begynner å detaljstyre.

– Da får man ikke ut den effekten man ser nå. Om noen år kan de da si at det var en reform som ikke fungerte, sier hun.

– Arbeiderpartiet var imot reformen Nye veier. De sa den ikke kom til å fungere, men den fungerer, og nå sier de at de ikke skal ta den vekk. Men – de har programfestet at de skal ha politisk styring på når prosjektene skal gjennomføres. Da ødelegger man modellen Nye veier, sier hun.

Transportpolitisk talsperson i Ap, Eirik Sivertsen mener Høyre driver usaklig spekulasjon. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Usaklig

– Dette er en usaklig spekulasjon fra Høyre. Ap har programfestet at prosjektene i Nye veier AS skal gjennomføres, sier transportpolitisk talsperson Eirik Sivertsen.

– Under denne regjeringen har kostnadene for vegutbygging kommet ut av kontroll, de har økt med 40 prosent på de siste fire årene. Dette må løses på en bedre måte enn regjeringen har klart så langt, sier han videre.

Ap vil ha mer vei for pengene og har derfor lansert en rekke forslag for å få kontroll med kostnadene, ifølge Sivertsen.

Talsperson Una Aina Bastholm i MDG mener statsministeren må våkne opp. Foto: NRK

– MDG-samarbeid gir mindre vei

Statsministeren mener at om Arbeiderpartiet samarbeider med MDG eller SV vil ødeleggelsen av Nye veier-prosjektet bli ytterligere forsterket.

Ifølge Høyre vil SV kutte halvparten, mens MDG er imot tre av fire planlagte prosjekter.

Om tallet stemmer har ikke talsperson Una Aina Bastholm i MDG på stående fot, men hun mener det er irrelevant.

– Det vi er opptatt av er hvilke prosjekter Norge trenger. Vi ønsker å prioritere gode, trygge veier i distriktene foran store, nye veiprosjekter inn mot byene, sier hun, og sier de vil stoppe store nye veiprosjekter inn mot byene.

Hun mener Erna Solberg må våkne opp.

– Vokn opp

– Til og med hennes velgere mener nå at klima og miljø er veldig viktig. Og jeg synes jo det er litt nedrig av en statsminister å bruke andre partier som skremsel for å få folk til å droppe å stemme på Arbeiderpartiet, sier hun.

MDG støtter at samferdsel er viktig.

– Men samferdselspolitikken må være moderne, smart og tilpasset vår tids utfordringer. For lange transporter er det lurt å satse på mer jernbane. Og vi bør elektrifisere kysten vår og sørge for at det er godt EL-ladenett for biler over hele landet. Det er god distriktspolitikk, det er bra klimapolitikk, og det vil være bra for byene om vi får til det, sier Bastholm.