I tillegg til Høyre har NRK stilt flere spørsmål om den nye arrestordreavtalen til medlemmene av Stortingets justiskomité.

Overordnet er partiene som svarte enige i at den nye arrestordreavtalen er et nyttig verktøy for norsk politi i bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet.

Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV, mener det er en fordel for Norge å ha en avtale med andre land om utlevering av personer som har begått kriminelle handlinger i Norge.

– Samtidig viser en del enkeltsaker at loven kan slå feil ut, og at man bør se nærmere på hvordan loven utfordrer folks rettssikkerhet. Det er en utfordring om arrestordreloven blir brukt til å ettersøke personer som er mistenkt eller dømt for noe som etter vårt syn er mindre forhold. Da må vi se på hvilket handlingsrom Norge har i slike saker for å ivareta egne borgere.

Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Maria Aasen-Svensrud peker på at avtalen medfører kortere saksbehandlingstid og forenklede prosedyrer, sammenlignet med ordinær utlevering.

– I enkelte tilfeller kan utlevering til eller fra Norge ta mer enn ett år, og i mellomtiden sitter den ettersøkte ofte varetektsfengslet. At Norge er tilsluttet avtalen, motvirker dessuten at Norge blir en frihavn for lovbrytere fra EU-området.

Aasen Svensrud viser også til at avtalen forutsetter tillit til EU-statenes rettsystemer og bygger på prinsippet om gjensidig anerkjennelse av andre staters rettsavgjørelser.

– Norske myndigheter skal derfor verken ta stilling til om straffedommen er riktig, eller om det er skjellig grunn til mistanke for et straffbart forhold. Arrestordreloven slår samtidig fast at overlevering ikke skal skje i strid med folkeretten, herunder Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Dette er en sikkerhetsventil som aktualiseres der en EU-stat ikke evner å sikre en rettferdig rettergang.

Justispolitisk talsperson i Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, peker blant annet på at fordelen med avtalen er at forenkler prosessen rundt utleveringer av personer mellom Norge og medlemslandene betraktelig.

Samtidig peker Thorsvik på at avtalen har som en konsekvens at vi aksepterer overlevering til EU-land som fungerer dårligere enn vårt, noe saken fra Spania er et eksempel på.

Thorsvik mener også at Norge bør ta en aktiv rolle i å synliggjøre utfordringer med avtalen – som lang saksbehandlingstid – i Nettverket av europeiske dommerråd, hvor Norge har observatørstatus.

– Men vi kunne selvsagt oppnådd enda mer på dette området om Norge var EU-medlem.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland mener det er viktig at norsk politi har verktøyene man trenger for å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet. Han mener også det er nyttig å minne nordmenn i utlandet på at det er lovene i landet de besøker som gjelder.

Stensland er samtidig enig i at det er enkelte deler av det nye lovverket som kan diskuteres.

– En spanjol som gjør noe galt i Norge og bor i Spania vil bli sendt til Norge. Så det gir jo en sikkerhet begge veier. Men vi ser allerede at enkelte av disse sakene er veldig dårlige for dem det gjelder. De er gjerne mistenkt for noe, men ikke felt i en fellende dom og sitter og venter. Så rettssikkerheten er ikke like god i alle europeiske land, som den er i Norge, viser det seg.

Senterpartiet og Frps representanter i Stortingets justiskomité har ikke besvart NRKs henvendelser.