Kommentar

Høyres valgkamp er bygd opp rundt Erna Solberg. Skulle dagens blå/blå regjering klare å bli gjenvalgt er det ikke uttrykk for en sterk høyredreining i opinionen. Årsaken er en kombinasjon av et moderat velferdsorientert budskap, at konjunkturene har snudd og at Arbeiderpartiet ikke har klart å mobilisere rundt sine kjernesaker. Og – Erna Solberg.