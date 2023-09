NRK har tatt kontakt med til sammen 332 Høyre-politikere, alt fra sentralstyremedlemmer og fylkesledere til ordførere og ordførerkandidater.

De siste dagene har Debatten kartlagt Høyrefolks tillit til partilederen, etter avsløringene om Sindre Finnes sine aksjekjøp mens Solberg var statsminister.

NRK har stilt Høyres tillitsvalgte disse spørsmålene:

Har du tillit til Erna Solberg? Kan hun/kan hun ikke bli statsminister i 2025?

Har tillit til partilederen

325 av de totalt 332 som har blitt spurt har svart på spørsmålene. Et stort flertall sier de fortsatt har tillit til Solberg, både som partileder og statsministerkandidat i 2025.

Så enkelt kunne Erna ha sjekket aksjene Du trenger javascript for å se video.

Én av disse er ordførerkandidat i Lørenskog kommune Amine Mabel Andersen.

– Hun har jo gitt en ærlig og oppriktig versjon av hva hun har foretatt seg, sier Andersen.

Også ordførerkandidat Ullensvang kommune Nils-Petter Freim sier han har tillit til partilederen.

Flere sier at dersom det kommer nye avsløringer kan tilliten til Solberg bli svekket.

– Hvis denne saken utvikler seg, så kan det hende at situasjonen vil endre seg, sier Freim.

Bør Solberg gå av?

Et fåtall av disse mener Solberg bør trekke seg som Høyre-leder. Den eneste som vil stå frem offentlig er Hermod Larsen.

Han var Høyres ordførerkandidat i Vardø ved valget tidligere i september.

– Det er jo en meget alvorlig situasjon vi er inne i. Når det gjelder Høyres situasjon har jeg stor sympati for Erna.

Larsen tror det avsløringene vil prege Solberg og partiet i lang tid.

– Det som har kommet ut i dag vil jo hefte med henne, og partiet Høyre i lang tid fremover.

Han sier at i likhet med saken om utenriksminister Aniken Huitfeldt ektemanns aksjekjøp vil denne saken svekke tilliten til politikere.

– Folk flest vil miste tilliten til politikere, og det gjelder mange politikere nå som vi har sett. Både med aksjehandler og inhabilitet. Jeg tror at Erna kommer til å trekke den konklusjonen selv ganske snart.

La frem tidslinje

Høyre publiserte tirsdag kveld en egen tidslinje over hva Erna Solberg visste om ektemannens aksjekjøp, og når hun fikk vite det.

– Vi vet veldig godt at i politikken så tillit noe man må bygge opp, og må jobbe for å beholde, sier 1. nestleder i Høyre Henrik Asheim til NRK etter tidslinjen ble offentliggjort.

1. nestleder i Høyre, Henrik Asheim, fortalte tirsdag at sentralstyre i Høyre sin tillit til partileder Erna Solberg ikke er svekket.

Aasheim fortalte at et enstemmig sentralstyre sa at de fortsatt hadde tillit til Solberg.

– Slik som saken står foreløpig, så ser man jo at Erna rett og slett ikke har hatt all kunnskap og ikke har kunnet vite alt. Så derfor er tilliten fortsatt der.