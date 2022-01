Høyre etterlyser ny koronastrategi fra regjeringen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg mener regjeringen har vært bakpå hele tiden. Den har nok kunnskap nå, mener Henrik Asheim (H).

Stortingspolitikeren synes usikkerheten om fremtidige mutasjoner ikke er grunn til å vente på å legge frem en langtidsplan for hvordan de skal håndtere korona.

– Pandemien er uforutsigbar. Kan hende må tiltak justeres underveis. Men nå er situasjonen den at man ruller tilbake tiltak for bedrifter i februar, for arbeidsfolk i mars og i april kommer man med en strategi for smitteverntiltak. Det burde vært motsatt, mener Asheim.

Også hans partifelle i helsekomiteen på Stortinget mener det er viktig å legge frem en plan nå for ikke at tiltak varer lengre enn nødvendig.

– Er regjeringens plan at alle nå skal smittes eller ikke? FHI mener det er ønskelig, mens Helsedirektoratet har advart. I så fall, hvordan blir karantenereglene fremover? spør helsepolitisk talsperson Tone Trøen i en epost.

Høyre etterlyser en plan for hvordan vi skal leve med korona. Foto: NRK

Mer målrettet strategi

I neste måned er det helt stopp for kompensasjonsordningen til bedrifter, og den ekstraordinære dagpengeordningen tar slutt i mars.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet at regjeringen først i april vil legge frem en ny strategi for hvordan vi skal leve med korona på sikt.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått oppgaven å utarbeide nye tiltakspakker, slik at man skal kunne velge koronarestriksjoner ut fra hvordan et nytt utbrudd eller en ny variant rammer.

Asheim mener regjeringen burde hatt tiltakene på plass før man overlater næringslivet til seg selv igjen.

– De trenger en viss forutsigbarhet i hvordan tiltakene ser ut for dem. Nå må regjeringen komme med en plan raskt, ellers risikerer vi at Norway Cup igjen blir avlyst eller at konserter ikke kan avholdes, tror han.

Varsler langsiktig løp

NRK har i hele dag forsøkt å få en kommentar fra Helsedepartementet og statsråd Ingvild Kjerkol. De ønsker ikke kommentere kritikken, men henviser til næringsdepartementet.

Næringsminister Jan Christian Vestre skriver i en epost fredag ettermiddag, at han mener det ikke er noen grunn til å skape usikkerhet rundt støtteordningene.

– Nå forlenges flere støtteordninger ut februar, samtidig som vi varsler et mer langsiktig løp for å håndtere effektene av pandemien, sier Vestre.

Han legger til at de vil vurdere behovet for økonomiske støtteordninger i nært samarbeid med partene i arbeidslivet hvis det kommer nye situasjoner med strenge smitteverntiltak.

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup mener på sin side at de kan leve med at en beslutning kommer i april.