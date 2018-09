Høyre eller venstre? Nå venter alle på svar fra Hareide

Mange både i og utenfor KrF har tolket KrF-lederens ferske bok «Det som betyr noe», som et innlegg for å ta KrF mot venstresiden, noe Hareide selv benektet under boklanseringen.

Knut Arild Hareide skriver også at Frp-samarbeid har «smertet mange trofaste KrF-ere», beklager seg over Høyres utvikling og skryter av Ap og Jonas Gahr Støre i boka.

Krf-leder Knut Arild Hareide med sin bok «Det som betyr noe», der han skryter av Ap og Støre. I dag vil han avsløre for landsstyret hvilken side av politikken han mener partiet bør lene seg mot. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Men hvor tydelig kommer Hareide til å være når han taler til landsstyremøtet fredag?

Frithjof Jacobsen, leder for kommentaravdelingen i VG, tror ikke han kan være altfor tydelig på veivalget:

– Blir han for tydelig, så stiller han jo et kabinettspørsmål om sitt eget lederskap, og det har jeg litt vondt for å tro han vil. Hareides nøkkel til at han klarer å bli sittende som partileder er at han klarer å balansere disse to fløyene i partiet, sier Jacobsen til NRK fredag morgen.

– Det er en forventning i partiet at han er mye tydeligere enn noen gang før på hva som er hans foretrukne alternativ og hva slags plan han ser for seg for å få til løsningen som han synes er best, uten å låse resten av prosessen i partiet, tror politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.

Sterke reaksjoner fra lokalpolitikere

Boka til Hareide har fått mange lokalpolitikere fra KrF til å reagere og sette i gang opprop om å dra partiet i både den ene og den andre retningen.

Men boka byr ikke på noen konklusjon i spørsmålet om hvem KrF skal samarbeide med fremover.

– Jeg har bevisst valgt ikke å skissere noen konkret løsning i denne boken, men vil selvsagt gi mitt råd direkte til partiet når vi tar samarbeidsdebatten i partiets organer, skriver Hareide i boken som er ført i pennen av ham selv.

Fredag samles partiets landsstyre til møte i Oslo, og endelig vil paritlederen avsløre om han mener KrF bør inn i Høyre-Frp-Venstre-regjeringen eller snu seg til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

KrF-leder Knut Arild Hareide har forlengst slått fast at partiet ikke kan fortsette som i dag, med å være et støtteparti på vippen som forhandler budsjett med Solberg-regjeringen, men i praksis har et uklart forhold både til borgerlig side og rødgrønn side.

Kristelig Folkepartis Ungdom, KrF, vedtok i helgen med solid margin å råde moderpartiet til å gå inn i den sittende regjeringen.