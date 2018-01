Høyre bekrefter minst 12 varsler - mot flere politikere

Fredag la Høyre og Unge Høyre seg flate. Da hadde de fått inn sju varsler etter at ungdomspartiets leder, Kristian Tonning Riise, gikk av sent onsdag kveld, på grunn av upassende seksuell oppførsel.

Blant dem er saken Aftenposten omtaler lørdag. I 2014 ble Unge Høyre varslet om at Riise hadde hatt seksuell omgang med en 16 år gammel, svært beruset jente på et fylkesårsmøte.

Det kom et varsel fra en 16 åring fra flere år siden uten at du eller andre tok tak, hvordan kan dette skje?

– Det er en av de fundamentale sviktende som vi har fått avdekket i denne saken. Her har det vært gjort for dårlig jobb og det beklager vi dypt overfor den som har vært utsatt for dette.

Aarset innrømmer at her er det Høyre som organisasjon som har sviktet og at de nå vil komme til bunns i hva som har skjedd.

Varslingssakene som Unge Høyre erkjenner ikke å ha tatt på alvor er fra 2013 og 2014. Da var Christopher Amundsen Wand generalsekretær i ungdomspartiet. Han har ikke svart på NRKs henvendelser.

KRISEMØTE: Ledelsen og fylkesledere i Unge Høyre var i dag samlet til krisemøte på OsloMet, storbyuniversitetet i Oslo (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus).

Minst 12 varsler

– Det har kommet nye varsler det siste døgnet, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre til NRK. Totalt er minst 12 varsler både mot Unge Høyre og Høyre nå meldte inn bekrefter Aarset.

Aarset er lørdag på plass på Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med Unge Høyres fylkeslagsledere for å snakke om varslingssakene og hvordan de har blitt fulgt opp.

– Mitt budskap i dag var å fortelle hvordan vi nå jobber med å følge opp de varslerne og varslene vi har fått de siste dagene. Og hvordan vi skal jobbe å komme til bunns i de rutinene vi har og som på enkelte punkt åpenbart har sviktet veldig.

Kristian Tonning Riise, gikk av sent onsdag kveld, på grunn av upassende seksuell oppførsel

Vi har hørt om fylkeslag og andre organisasjoner der det nærmest var kjent at Unge Høyre lederen var en man måtte passe på, når det var alkohol og unge jenter i bildet. Hvordan kan ingen i partiet ha vist om dette og reagert på det?

– Dette har ikke vært lagt frem for meg som en utfordring tidligere. Det var først på senhøsten at dette ble lagt frem og tatt tak i, sier Aarset til NRK.

Han legger til at det som nå skjer er tøft for både de unge og andre i organisasjonen og at de nå også er samlet for å ta vare på hverandre.