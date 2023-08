– Russisk luftvernsystem skal ha skutt ned noen antall droner rettet mot Moskva, men en av dronene traff samme høyhus som ble truffet sist uke, melder byens ordfører Sergei Sobyanin på Telegram.

Høyhuset, som er en del av Moscow International Business center, skal være et kontorbygg, og fasaden i 21. etasje har fått ødeleggelser.

Det er glasskader i et område på rundt 150 kvadratmeter, sier byens ordfører.

Det er så langt ikke meldt om skadde, melder NTB.

Det samme bygget som ble truffet av en drone natt til tirsdag, ble også truffet i et droneangrep søndag.

Russiske myndigheter påstår at Ukraina står bak angrepet. Dette er den femte natten denne uken at Moskva angripes med droner.

I natt ble også Moskvas internasjonale lufthavn, Vnukovo, midlertidig stengt for ankomster og avganger en kort periode natt til tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

Senere ble det rapportert om at de hadde gjenopptatt normal drift på flyplassen.

To redningsarbeidere foran bygget som skal være truffet natt til tirsdag. Foto: Reuters

– Krigen vender tilbake til russisk territorium

Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden kommer dagen etter at Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, lovet at krigen i større grad skal flyttes over på russisk territorium.

Også søndag ble tre ukrainske droner skutt ned over Moskva.

– Gradvis vender krigen tilbake til Russlands territorium, og dette er en uunngåelig, naturlig og en helt rettferdig prosess, sa Zelenskyj på et besøk i den vestlige byen Ivano-Frankivsk i Ukraina.

Natt til tirsdag ble det også meldt om russiske droneangrep mot Kharkiv i Ukraina. En person skal ha blitt skadet.

Angrep Zelenskyjs hjemby

Bare en dag etter utsagnene om at krigen nå vendes mot Russland satte Kreml inn et angrep mot president Zelenskyjs hjemby, Kryvyi Rih.

Ifølge CNN skal minst seks personer, inkludert en fem år gammel jente, være drept i angrepet.

Dette etter at flere ballistiske missiler traff en skolebygning og et boligtårn.