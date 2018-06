Politimannen Torbjørn Thue fikk ikke betalt da han måtte kjøre politibil til oppdrag i Volda, Sogndal og Årdal mens han jobbet på lensmannskontoret i Gaular.

Thue og Politiets Fellesforbund mener dette er urimelig, og har saksøkt staten. I dag fikk de medhold i Høyesterett.

Slike reiser skal regnes som arbeidstid, ifølge dommen. Dermed har politifolkene rett på avspasering eller lønn for tiden, ifølge Politiets tariffavtale.

– Han er veldig glad for dommen vi har fått. Han har vunnet frem i hovedspørsmålet om at reisetid er arbeidstid, sier advokat Merete Furesund til NRK.

MÅTTE REISE LANGT: Torbjørn Thue hadde arbeidssted i Gaular, men måtte dra på oppdrag flere steder langt unna.

Flere saker

Flere andre politifolk i Sogn og Fjordane og Troms har også blitt bedt om å kjøre politibil til oppdrag flere timer unna, uten å få betalt, ifølge Politiforum.

Det startet etter at politiet fikk ny arbeidstidsbestemmelse i 2013, som enkelte politidistrikter tolket som at reiser til oppdrag var reisetid og ikke arbeidstid. Reisetiden har vært uten lønn, og har blitt regnet som hviletid mellom betjentenes vakter.

Kjøreturene har skjedd fullt uniformert, med våpen i bilen og med kontakt til politiets operasjonssentral. På det lengste har turene vært 271 kilometer lange hver vei, ifølge Politiforum.

Etter at saken kom for retten, har politiet snudd i flere saker. Også Thue har siden fått lønn for slike reiser. Dommen i Høyesterett slår fast at praksisen ikke kan fortsette.

– Sikrer hviletid

Forbundsleder Sigve Bolstad i Fellesforbundet er glad for Høyesteretts konklusjon.

– Dette betyr kort og greit at du er på jobb når du er på reise. Før kunne man risikere at man skulle ha åtte timers hvile, men måtte kjøre fire timer i hviletiden og altså bare få fire timers faktisk hvile, sier han til NRK.

Bolstad tror Høyesteretts avgjørelse vil få konsekvenser også for andre enn politifolk.

– Vi har fått massive tilbakemeldinger fra andre yrkesgrupper, som opplever noe av det samme. Slik vi ser det, vil denne saken få store ringvirkninger.