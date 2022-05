Høyesterett: Norsk statsborger kan utleveres til Polen

Polen har bedt om å få overlevert mannen i 60-årene fra Norge, fordi han er mistenkt for utførsel av store mengder amfetamin fra Polen til Norge for flere år siden. Saken ble behandlet over to dager i Høyesterett i slutten av mars.

Mannen og hans forsvarer har motsatt seg utleveringen, blant annet fordi de mener det polske rettssystemet ikke vil kunne gi ham en rettferdig rettssak.

Mannen i 60-årene, som ønsker å være anonym av hensyn til familien i Norge, nekter for smuglingen. Likevel regner han med å bli dømt, dersom han blir utlevert.

– Da mister jeg kontakten med mine barn og barnebarn og min familie blir ødelagt, sa mannen da NRK besøkte ham i Romerike fengsel, avdeling Ullersmo, i mars.

– Må være reell risiko

Nå har Høyesterett kommet til at mannen kan utleveres.

I avgjørelsen skriver landets øverste domstol at det er «store mangler» ved det polske rettsvesenet, fordi domstolene ikke lenger er uavhengige den lovgivende og utøvende makt.

Høyesterett mener det er en generell risiko for at mistenkte kan få krenket sin grunnleggende rett til en rettferdig rettssak.

Samtidig mener de fem dommerne i Høyesterett at det i seg selv ikke er tilstrekkelig for å avslå utlevering.

I dommen skriver de at det i tillegg må være en en «reell risiko» for at den aktuelle personen vil få sine rettigheter krenket.

– I denne konkrete saken var det ikke tilstrekkelige holdepunkter for at den aktuelle personen vil få sine rettigheter krenket dersom han overleveres. Det var ikke nok at narkotikasaken var stor, og at saken hans har vært omtalt i polsk media, heter det i sammenfatningen av dommen.

– Han gir ikke opp

Mannens forsvarer, Nils Christian Nordhus, argumenterte i Høyesterett for at det også var konkrete forhold ved mannens sak som tilsa at han ikke ville få en rettferdig rettsbehandling, som at den hadde vært omtalt i polske medier.

– Han er skuffet over resultatet. Høyesterett lar tvilen komme det polske systemet til gode. Prisen er rettssikkerheten til en norsk borger, skriver Nordhus i en epost til NRK etter av avgjørelsen var klar.

– Han gir ikke opp, legger Nordhus til.

NRK intervjuet mannen i 60-årene i besøksrommet i Romerike fengsel, Ullersmo avdeling, tidligere i år. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Nye regler

Allerede i april 2010 utestedte en polsk domstol en europeisk arrestordre på mannen og ba om at han ble pågrepet og utlevert.

Norsk politi gjorde ikke noe med saken da fordi Norge ikke utleverte egne statsborgere, på det tidspunktet.

Det endret seg 1. november 2019 da Norge ble med på et europeisk arrestordresamarbeid som gjør at vi nesten automatisk skal overlevere norske statsborgere til medlemsland i EU.

Tall NRK har hentet inn viser at Norges Høyesterett siden da har avvist eller forkastet 25 anker i saker om overlevering til Polen.

Ville fått store konsekvenser

I forbindelse med rettssaken har den største uavhengige dommerforeningen i Polen, Iustitia, sendt et brev til Høyesterett. De konkluderer med at der alvorlig tvil om personer som blir overlevert er garantert en rettferdig rettssak i en uavhengig domstol i Polen nå.

Forsvarer Nils Christian Nordhus mener mannen i 60-årene ikke vil få en rettferdig rettssak om han blir utlevert til Polen. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Professor Eirik Holmøyvik har tidligere uttalt til NRK at polske domstoler siden 2016/2017 har blitt gjennompolitisert, på den måten at det ikke lenger er sperrer mot at utnevnelsen av dommere skjer på politisk grunnlag.

Han mener polske dommere står under konstant press fra politiske styresmakter for å dømme slik disse ønsker.

Holmøyvik sier det får store konsekvenser om Høyesterett nekter utlevering av mannen, i det som er en vanlig straffesak. Det vil i praksis innebærer at Norge ikke kan utlevere noen til Polen, mener professoren.

– Etter mitt syn så vil det være riktig av Høyesterett å gjøre det, men det vil være en sensasjon om Høyesterett gjør det, sa professoren.

I Polen har det vært en rekke demonstrasjoner mot endringer i domstolssystemet. Flere dommere som har opponert har enten blitt suspendert eller blitt degradert til andre stillinger. Foto: Wojtek Radwanski / AFP

Straffedømt i Norge

Mannen har flere barn i Norge. Han innvandret fra Polen til Norge på starten av 1980-tallet og ble norsk statsborger ti år etter.

Han har jobbet som bygningsarbeider og maler, men er også tidligere straffedømt for grov narkotikaforbrytelse.

13. april 2007 ble han dømt til fengsel i fire år av Borgarting lagmannsrett for oppbevaring av nesten 3 kilo amfetamin. Den dommen har han sonet ferdig. Familiefaren har vært varetektsfengslet siden august fordi han er tiltalt i en hasjsak i Norge som skal behandles i tingretten senere denne våren.

Om Høyesterett bestemmer at mannen i 60-årene kan overleveres til Polen, vil utsendelsen trolig bli utsatt til etter rettsbehandlingen av hasjsaken han er tiltalt i er ferdig behandlet i rettsapparatet i Norge.

I forbindelse med rettsbehandlingen i Høyesterett sendte NRK en e-post til den polske ambassaden i Oslo, for å svare på anklagene om at rettssystemet i Polen ikke er rettferdig.

I en omfattende e-post skriver ambassaden blant at grunnloven er den øverste loven i Polen, og at den har prioritet over EU-lovgivning på polsk territorium.

Nordhus har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser etter at Høyesteretts avgjørelse var klar.