Høyesterett: Hunden Bob kan avlives

Striden rundt hunden Bobs skjebne har pågått siden hunden hoppet på en kvinne på Grønland i Oslo i september 2015.

– Det var et ganske stort blåmerke og et rift i huden. Jeg måtte ta stivkrampesprøyta, har kvinnen tidligere uttalt til NRK.

Hunden hoppet også mot flere andre forbipasserende, og bet ifølge en politipatrulje på stedet en forbipasserende mann i buksebenet.

Bob skal også ha oppført seg aggressivt mot politibetjentene på stedet.

Politipatruljen skal også ha sett Bob hoppe opp på en barnevogn.

Etter hendelsen fattet politiet et vedtak om at Bob skulle avlives i medhold av hundeloven §18.

Men nå, etter nesten tre års strid i rettssystemet, har Høyesterett avgjort saken - og opprettholder vedtaket om avliving.

– Politidirektoratets vedtak er i henhold til lovens intensjon. Det er reell og ikke ubetydelig risiko for nye angrep, og avliving er ikke et uforholdsmessig tiltak, konkluderer Høyesterett.

MÅ BØTE MED LIVET: Støttespillerne til hunden Bob har kjempet i flere år, men nå har Høyesterett avgjort at hunden må avlives. Foto: NOAH Du trenger javascript for å se video. MÅ BØTE MED LIVET: Støttespillerne til hunden Bob har kjempet i flere år, men nå har Høyesterett avgjort at hunden må avlives. Foto: NOAH

Høyesterett har også behandlet saken om hunden Rambo, som hoppet opp og bet en nabo i armen. Også Rambo kan avlives, slår Høyesterett fast.

Advokaten til Rambos eier, Knut Jullumstrø, sier til NRK at han ikke har lest dommen i detalj, men at han er skuffet over resultatet.

Har kjempet for Bob i flere år

Etter hendelsen på Grønland i Oslo, bestemte politiet at Bob skulle avlives.

Eieren av hunden Bob, Arild Nyrud, klaget vedtaket inn for Politidirektoratet, som opprettholdt vedtaket om avliving.

Nyrud tok saken videre til Oslo tingrett i 2016, men vant ikke frem der heller.

I september 2017 behandlet Borgarting lagmannsrett anken, og kom frem til at Bob kan avlives, i tråd med politiets opprinnelige vedtak.

Nå har altså Høyesterett opprettholdt denne avgjørelsen.

Bob er en blanding av boxer, schæfer og rottweiler og veier mellom 40 og 50 kilo. Ifølge både eier og veterinær er han en vennlig hund, som er glad i mennesker.

Han har blitt atferdstestet ved flere anledninger.

IKKE LENGER HÅP FOR BOB: Bob ble satt i varetekt på kennel etter hendelsen i september 2015. Nå er det bestemt at hunden også må bøte med livet. Foto: NOAH

NOAH: – I sjokk

Siri Martinsen, leder for dyrevernorganisasjonen NOAH, sier hun er i sjokk etter avgjørelsen.

– Dommen er trist for Bob, som er en vennlig og normal hund. Og ikke minst for alle hunder i Norge, sier lederen for dyrevernsorganisasjonen.

– Men hunden Bob har jo angrepet?

– Hvis det Bob har gjort er definisjonen på et angrep, så angriper tusenvis av hunder mennesker hver dag. Dette er ikke et angrep i den forstand, sier Martinsen.

NOAH har samlet inn penger for å føre saken for retten, og har vært partshjelper for eieren i høyesterett.

REAGERER KRAFTIG: Siri Martinsen i NOAH har kjempet i flere år for hunden Bob. Foto: Bente Isefjær / NOAH

