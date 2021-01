To rettsinstanser har avvist ønsket. Nå håper Nei til EU at landets øverste domstol vil gi dem muligheten til å saksøke staten.

– Vi bør i demokratisammenheng utvide muligheten til å la det sivile samfunn få overprøve et vedtak som innebærer myndighetsavståelse til organer der vi ikke har innflytelse, sier advokat Kjell Brygfjeld til NRK.

Advokat Kjell Magnus Brygfjeld Foto: PRIVAT

Han fører saken på vegne av Nei til EU i Høyesterett.

De nærmeste dagene vil han argumentere for hvorfor Nei til EU bør få lov til å saksøke staten i Acer-saken.

Dette er Acer Ekspandér faktaboks Acer er et EU-byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene i EU. Acer har tre store oppgaver: bidra til harmonisering av teknisk regelverk (nettverkskoder og retningslinjer)

føre tilsyn med energimarkeder

tilrettelegge for utbygging av nytt strøm- og gassnett, inkludert mellomlandsforbindelser (utenlandskabler) Stortinget vedtok å slutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke, og dermed Acer i 2018. Pakken er et sett med lover og regler for strøm- og gassmarkedet i EU/EØS. Vedtaket ble diskutert gjennom vinteren i 2017–18. Et sentralt spørsmål var om norsk energisamarbeid med EU innebærer tap av kontroll over egne naturressurser. Kilder: SNL/NTB

Mener Stortinget brøt Grunnloven

Nei til EU mener Stortinget brøt grunnloven da Norge sluttet seg til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer i 2018. Organisasjonen ønsker å gå rettens vei for å få vedtaket omgjort.

Det skulle vise seg lettere sagt enn gjort.

Både tingrett og lagmannsrett mente at organisasjonen ikke har rett til å fremme søksmål ettersom Acer-vedtaket ikke rammer dem spesielt. Er man ikke rammet, er man ikke part i saken, og da har man heller ikke rett til å saksøke, mente retten. To ganger.

Stortinget vedtok i 2018 å slutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke. Foto: NTB

Til øverste rettsinstans

Nå skal Høyesterett i plenum avgjøre saken.

De skal ikke bestemme om selve Acer-vedtaket var ugyldig, men om Nei til EU i det hele tatt har rett til å be domstolene avgjøre om vedtaket var ugyldig.

Skulle staten vinne fram, stopper saken der. Skulle Nei til EU vinne fram, vil saken om selve vedtaket kunne starte i tingretten.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted representerer staten i Høyesterett. Han skal argumentere for å avvise ønsket.

– I Norge har vi tradisjon for at domstolene kan overprøve Stortingets lover og vedtak, men bare i konkrete enkeltsaker, ikke på generelt grunnlag. Man kan ikke gå til domstolene bare fordi man er uenig med grunnlovsmessigheten av et stortingsvedtak, sier Sejersted til NRK.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Foto: Hallvard Norum / NRK

Energibyrå skapte bråk

Våren 2018 vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. «Pakken» er et sett med lover og regler for strøm- og gassmarkedet i EU/EØS.

En del av pakken var at hvert land skulle opprette en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME).

Disse skulle så koordineres av et EU-byrå med det pirrende navnet Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Dette forkortes gjerne Acer.

Acer skal sørge for at energiregelverket blir likere mellom land. Poenget er å få til et bedre og mer velfungerende strømnett, bedre konkurranse og mindre sløsing.

Det vil i så fall gjøre det lettere å bytte ut fossil energi med fornybar og dermed nå EUs klimamål.

Målet med Acer mer velfungerende strømnett, bedre konkurranse og mindre sløsing av strøm i Europa. Foto: Alexander Nordby / NRK

Men kritikere mener at tilslutning til Acer betyr at Norge gir fra seg for mye makt til EU.

– Dette er ikke et angrep på muligheten til å utveksle energi mellom nasjonalstater. Spørsmålet er i hvilken utstrekning et overnasjonalt organ skal kunne bestemme over kapasiteten for energioverføring vi har, altså kablene som går mellom Norge og kontinentet, sier advokat Brygfjeld.

MOTSTAND: Både EU-motstandere og deler av fagbevegelsen var sterkt kritiske til Foto: ANDREAS TRYGSTAD / NRK

Motstander snudde

Da debatten om Acer raste i 2017–2018 ble det blant annet påstått at Acer kunne pålegge Norge å bygge flere kraftkabler til utlandet. Dette kunne igjen gi høyere strømpriser og nedbemanning i industrien, ble det hevdet.

At Acer kunne tvinge Norge til å bygge kabler ble imidlertid tilbakevist av flere eksperter, inkludert Acer-sjefen selv.

En fremtredende motstander den gang var leder i LO Ytre Sogn, Lars Kjetil Skeie.

Han fryktet at industrien i daværende Sogn og Fjordane ville bli hardt rammet av Acer. Snart to år senere har Skeie endret mening.

– Acer er ikke den trusselen mot norsk industri som vi trodde, sier Skeie til NRK.

Lars Kjetil Skeie forteller at Acer ikke har vært like utfordrende som han trodde i 2018. Foto: Bård Siem / NRK

Vil til retten

Nei til EU mener uansett avståelsen av suverenitet er så omfattende at stortingsvedtaket fra 2018 burde vært fattet etter grunnlovens §115 som krever 3/4 flertall. Stortinget mente på sin side at simpelt flertall etter §26 annet ledd, var nok.

Nei til EU ønsker å gå rettens vei for å få kjent stortingsvedtaket fra 2018 ugyldig. Men regjeringsadvokaten mener Nei til EU ikke har rett til å få prøvet spørsmålet for retten.

Høyesterett behandle spørsmålet over fire rettsdager. Deretter er det ventet at det vil ta noen uker før en kjennelse er klar.