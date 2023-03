Høyesterett brukte 108.000 på ekstra PR-hjelp med Skoghøy-saken

Bente Kraugerud (direktør): Bente Kraugerud (direktør) Hei igjen, Siri. Sjekket med Ida. Det vi trenger er rett og slett kapasitet til å ta imot presehenvendelser, svare ut, holde oevrsikt, og følge med på det som skjer der ute, og vi trenger det fort. Vi vil ha behovet gjennom julehelgen (saken tar neppe pause mer enn julaften). Aller helst skulle jeg hatt vedkommende her, men det er nok mye som kan ordnes via fjerarbeid. Hvis det er et tema: Høyesterett tar selvsagt lønn. Yngve kan ta direkte kontakt med Ida om dette. Vh Bente