Høyeste antall mennesker innlagt med korona siden juni

Etter 9.juni og fram til i dag har antall innlagte vært under 20. På det laveste lå tre koronapasienter på sykehus.

Nå viser nye tall fra Helsedirektoratet at tallet igjen har bikket over 20.

Ingen av de innlagte får invasiv respiratorbehandling.

Flest er innlagt i Helse Sør-Øst, hvor 15 mennesker ligger på sykehus. Fem personer er innlagt ved Helse Vest, mens en person er innlagt ved Helse Midt-Norge.

Smitten øker i Norge. I forrige uke gikk smittetallene over 20 nye smittede per 100.000 innbyggere i løpet av to uker. Det er et av kriteriene som skal til for at et land katogoriseres som rødt.

Natt til mandag ble det registrert 75 nye smittetilfeller. 32 av disse var i Bergen.

FHI: Vi må planlegge for en ny nasjonal smittebølge

I forrige uke la FHI frem en ny risikorapport. Der anslår Folkehelseinstituttet at antall smitteførende om tre uker kan være mellom 200 og 3500.

I rapporten vurderer Folkehelseinstituttet nå risikoen for smittespredning som høy på lokalt nivå, moderat på regionalt nivå og lav på nasjonalt nivå.

– Vi ser flere lokale utbrudd, dette er ventet, og vi tror vi kommer til å se flere slike utbrudd fremover, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i pressemeldingen.

I rapporten står det at det må planlegges for en ny, nasjonal smittebølge. Dersom en ny bølge skulle oppstå er det mest sannsynlig at det skjer til høsten og vinteren når folk samles innendørs i større grad, ifølge rapporten.

Det er 14 kommuner som har en økende smittetrend, særlig Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg.

Nesten 700 smittet den siste uka

På forrige ukes pressekonferanse sa statsminister Erna Solberg at regjeringen må fortsette å bremse gitt hvordan situasjonen er nå.

– De neste dagene og ukene blir avgjørende for Norges vei videre. Det viktigste nå er at smitten ikke skjer ukontrollert, sier Solberg.

Den siste uken har 692 personer testet positivt for koronaviruset i Norge, viser NRKs oversikt.

Søndag gikk Norge forbi Sverige i koronasmittespredning. Norge har nå 24,8 smittede per 100.000 innbyggere, mens Sverige har 24.

Søndag døde en koronapasient ved Oslo universitetssykehus. Dermed har 266 personer dødd av viruset siden det kom til Norge.