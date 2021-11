Høyeste antall koronasmittede registrert i Norge på ett døgn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

2552 personer testet positivt for koronaviruset i Norge siste døgn, det er 246 flere enn samme dag i forrige uke. Det er det høyeste registrerte antall smittede på ett døgn i Norge. Den forrige smittetoppen på et døgn med 2126 koronasmittede ble notert tirsdag for en uke siden.

Den siste uken er det i snitt registrert 1760 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1467, melder NTB.

Innlagte på sykehus

Antall innlagte pasienter på sykehus med påvist koronaviruset var 218 tirsdag, som er sju færre enn dagen før, ifølge helsedirektoratet.

Innlagte i helseregionene i Norge:

Helse Midt-Norge 27

Helse Nord 33

Helse Sør-Øst 131

Helse Vest 27

Av disse er 52 koronapasienter på intensivavdeling

Helse Midt-Norge 8

Helse Nord 8

Helse Sør-Øst 34

Helse Vest 2

33 koronapasienter får respiratorbehandling

Helse Midt-Norge 6

Helse Nord 3

Helse Sør-Øst 23

Helse Vest 1

Snittalder på smittede

Ved midnatt natt til onsdag har totalt 232.839 personer testet positivt for koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt er 31 år.

Foreløpige tall viser at 952 koronasmittede personer er døde i Norge siden mars 2020. Aldersgruppen med flest dødsfall er personer i alderen 80-89 år, og 54 prosent av alle døde er menn, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om en koronapasient har dødd av eller med koronaviruset.

