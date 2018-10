Høy temperatur da Støre og Listhaug møttes i terrordebatt

– Det var bevisst av Listhaug å koble Ap som lojale til terrorister, åpnet Aps leder Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter i morges.

– Innlegget hadde absolutt ingenting med 22. juli å gjøre, sier Listhaug.

– Sylvi Listhaug, du skriver i boka di at da Støre første gang sa dette, så begynte du å grine. Hvorfor gjorde du det?

– Fordi jeg synes det er helt motbydelig at han slår meg i hartkorn med Norges verste massemorder etter krigen. Og det finner jeg meg rett og slett ikke i, sier Listhaug.

– Demokratiproblem

Hun fortsetter med å si at vi har et problem i det norske demokratiet hvis det er sånn at vi ikke kan diskutere terrorspørsmål med Ap på grunn av det som skjedde.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del!», skrev Listhaug på sin offisielle Facebook-side den 14. mars i år.

Teksten var påført et bilde av tildekkede personer i militæruniformer, som står i en sanddyne med kulebelter rundt kroppene sine. Flere av dem bærer synlige dødelige våpen.

– Må tåle å høre dette

– Du skulle som Justisminister gi trygghet både til dem du er enige med og uenige med. Jeg opplevde som Ap-leder at det rant inn med meldinger etter innlegget som inneholdt uro og utrygghet. Også meldinger til PST om utrygghet. Det må du tåle å høre, sa Støre i Politisk kvarter.

Listhaug svarer med å si at Støre polariserer.

– Det du bidrar til er polarisering. Fordi mange har følt lenge at hver gang vi kommer inn på vanskelige tema, så føler man at man blir satt i en bås sammen med Norges verste massemorder, sier Listhaug.

Premiere på kinofilm

Samme dag som Listhaug postet innlegget var det premiere på den første kinofilmen om terrorangrepet som rammet Norge - og i særlig grad Arbeiderpartiet og AUF, 22. juli 2011.

Dette innlegget lå ute en stund, men ble så fjernet fra Sylvi Listhaugs Facebook-side.

Innlegget utløste raseri i Arbeiderpartiet og opprørte store deler av det øvrige politiske Norge. Ap-leder Jonas Gahr Støre har anklaget Listhaug for å nøre opp under hatet som forårsaket massemordet utført av Anders Behring Breivik i 2011. Terroristen var en stund politisk aktiv i Fremskrittspartiet.

Sylvi Listhaug slettet seinere det omstridte Facebook-innlegget der hun hevder Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Ifølge Listhaug var det strid om bilderettigheter som er årsaken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv koblet Sylvi Listhaugs Facebook-post til 22. juli for å slippe å snakke om vanskelige innvandringspolitiske saker, mente Frp .

Må stå skolerett i Stortinget

Så fikk Sylvi Listhaug (Frp) beskjed fra Erna Solberg (H) om hva regjeringssjefen mente om terrorist-innlegget mot Arbeiderpartiet.

Solberg mente at dette var for tøft. Hun sa det var over grensen og det var et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet i forhold til innholdet.

Solberg ville imidlertid ikke be Listhaug om å slette innlegget.

Innlegget skapte også sterke reaksjoner også blant Venstre og KrF.

KrF-leder Knut Arild Hareide ønsket at regjeringen skulle stå skolerett i stortingssalen og si unnskyld når endringer i statsborgerskapsloven ble debattert i Stortinget.

Dette førte til slutt til hennes politiske avgang som Justisminiser.