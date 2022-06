Fredag morgen ble det kjent at prisene på varer øker kraftig. Den kraftige veksten er det mange som merker på lommeboka.

Noen av de som virkelig får kjenne på det er studentene.

– Det er mer å tenke over nå om man blir spurt om å være med på ting, sier Toni Salanto (22) til NRK.

For hans del blir det en vurdering om han har nok penger til å være med på det sosiale, eller ikke.

– Jeg må innimellom ta fra sparekonto eller fra bufferen for å finne på noe med venner. Den trange økonomien går hovedsakelig utover det sosiale.

Han studerer pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og ble nettopp ferdig med det første året.

GIKK UTOVER STUDIENE: Toni Salanto (22) jobbet først ved siden av studiene, men opplevde at det gikk utover skolearbeidet, så han sluttet. Foto: Kristin Granbo / NRK

Jobb gikk utover studier

For de fleste studenter i Norge går det nå mot slutten på vårsemesteret. Mange har vært gjennom en eksamensperiode med stress, slit og hardt arbeid.

Det er nå man skal feire at man er ferdige.

– De siste ukene er det mange som vil gå ut for å feire. Da går det mye penger, og det har hendt at jeg har måttet ta en tusenlapp fra sparekonto for å kunne være med, sier Salanto.

Han forteller at han hadde en jobb på starten av høstsemesteret, men måtte si den opp fordi den var på dagtid. Jobben gikk rett og slett utover forelesninger og seminarer på studiet.

Øker ikke studiestøtten

Ifølge tall fra SSB har prisene på varer steget 5,7 prosent det siste året.

Det er den høyeste prisveksten siden 1988.

Til sammenligning ble satsene for lån og stipendet justert med 2,3 prosent for skoleåret 2021/22.

Selv om prisene fortsetter å øke, er det ikke noen plan om å øke studiestøtten, skriver Kunnskapsdepartementet i en e-post til NRK.

Fulltidsstudenter får i dag utbetalt 8615 kroner i måneden. I tillegg får man i januar og august noe ekstra. Da får man omtrent 20 000 utbetalt ved offentlige skoler, og omtrent 55 000 ved privatskoler.

Det er totalt 126 357 kroner i året, og et basislån på ca. 11 500 kroner i måneden om man deler hele summen på 12 måneder. Studenter får ikke utbetalt lån og stipend i juli.

Studentene har i år fått tilbud om et eget strømstipend på 3000 kroner, som kommer i tillegg til den ordinære utdanningsstøtten.

Ikke råd til månedskort

Salanto som studerer ved Universitetet i Oslo har vært heldig å få leilighet i en av studentboligene i Oslo. I tillegg bor han med samboeren sin, som gjør at han bor relativt rimelig i forhold til mange andre studenter i Oslo.

Til tross for at han bor billigere i studentbolig, er det ting han ikke har råd til.

– Jeg har satt vekk kollektivt månedskort for å spare penger der. Så jeg sykler eller går istedenfor, sier Salanto.

Han forteller at det meste av studiestøtten i måneden hovedsakelig går til å bo, og til mat. Etter det er det ikke mye penger å ta av.

TO JOBBER VED SIDEN AV: Silje Solevåg (23) er masterstudent i miljøkjemi, og forteller at hun har to jobber ved siden av studiene. Foto: Kristin Granbo / NRK

– Fint å jobbe

Kunnskapsdepartementet sier at det er meningen at studentene skal spe på denne summen med jobber utenom studiene.

– I motsetning til utdanningsstøtteordningene i mange andre land, er utdanningsstøtten i Norge lagt opp slik at studentene får mulighet til å jobbe ved siden av studiene sine, skriver politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Signe Bjotveit i en e-post til NRK.

PÅ STEDET HVIL: I Kunnskapsdepartementet sier politisk rådgiver Signe Bjotveit at de ikke planlegger å øke studiestøtten fra høsten av, til tross for stor prisvekst i samfunnet. Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel

De mener det er fint at man kan jobbe ved siden av skolen, som også gir viktig arbeidserfaring og ruster en til jobber etter studiene.

– Tidligere Eurostudent-undersøkelser har vist oss at studenter jobber i inntil 10 timer i uken uten at det går ut over studiene.

NRK har snakket med flere studenter på Universitetet i Oslo, hvor samtlige har flere jobber for å få økonomien til å gå rundt. Flere jobber også langt mer enn 10 timer i uka.

– Ganske umulig å leve på

En av dem er Silje Solevåg (23). Hun er på førsteåret på master i miljøkjemi, og har to deltidsjobber ved siden av studiet.

UMULIG UTEN JOBB: Silje Solevåg (23) sier hun ville hatt 1000 kroner å leve på etter å ha betalt leie og strøm, hvis hun ikke hadde hatt jobber utenom. Foto: Kristin Granbo / NRK

– Det er leie og strøm det meste går til. Hvis jeg kun hadde hatt Lånekassen, så hadde jeg bare hatt 1000 kroner igjen etter at jeg har betalt leie og strøm. Det er ganske umulig å leve på, sier Solevåg.

Hun forteller at hun har litt penger hun kan bruke på å være sosial i måneden, men kun fordi hun jobber ved siden av studier.

– Regjeringen vil jo at folk skal studere, så da er det synd at det i praksis er umulig å være heltidsstudent uten å ha deltidsjobb. Det er et regnestykke som ikke går opp.