Helseministeren forlot Statsministerens kontor rundt klokken 17 torsdag, etter å ha deltatt i en planlagt regjeringskonferanse. Hun ville ikke svare på spørsmål pressen.

Torsdag kveld er det høy aktivitet ved Statsministerens kontor.

Statsminister Jonas Gahr Støre har gjort det tydelig at han fremdeles har tillit til Kjerkol i kjølvannet av saken.

Torsdag kveld er det ikke ikke kjent hva som skjer videre med Ingvild Kjerkol.

Fakta om Kjerkol-saken Ekspander/minimer faktaboks Det er funnet flere tekstlikheter i helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og en medstudents masteroppgave fra 2021 og tidligere oppgaver.

Saken kom fram etter at Sandra Borch (Sp) trakk seg som statsråd etter flere tilfeller av plagiat i hennes masteroppgave.

Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men har sagt at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

Nord universitet startet å behandle anklagene om plagiat i masteroppgaven til helseministeren. Det er uklart når resultatet er klart.

Kjerkol-saken behandles på lik linje som alle andre studentsaker, og at saksbehandlingen er unntatt offentlighet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har understreket at han fortsatt har tillit til Kjerkol i kjølvannet av saken. Kilde: NTB

– Vil gjøre konklusjonen kjent når den foreligger

Klagenemnda ved Nord Universitets konklusjon over oppgaven, beskrives overfor NRK som klar og gjennomarbeidet. Oppgaven er preget av langt grovere feil enn slurv. Det handler om plagiat, ifølge NRKs opplysninger. Nemnda avsluttet sin behandling av Kjerkols fuskesak på et møte onsdag.

Fuskereglene ved Nord universitet åpner for at studenten utestenges for opptil ett år. Det vil si at studenten i perioden ikke kan ta opp faget på nytt.

Men Kjerkol blir ikke utestengt fra Nord universitet, etter det NRK forstår.

Kjerkol uttalte til pressen torsdag formiddag at hun ikke vil kommentere en mulig lekkasje til media om masteroppgaven.

Helseminister Ingvild Kjerkol: – Uttaler meg ikke før konklusjonen kommer. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg kommer ikke til å kommentere noe før vi har mottatt konklusjonen fra Nord universitet og det har vi ikke. Jeg har hele tiden sagt at jeg vil gjøre den konklusjonen kjent når den foreligger.

Kjerkol fikk spørsmål om å delta i programmet «Debatten» torsdag, men hun takket nei.