Høvding takket for at «indianer» er byttet ut i norsk leksikon

– Jeg vil takke for at dere har gjort en innsats for å korrigere dette, sa han fra talerstolen i Oslo tirsdag.

I november ble det kjent at Store norske leksikon bytter ut ordet «indianer», fordi de mener det er upresist.

Begrepet finnes fortsatt i leksikonet, men med en forklaring om at begrepet er misvisende, og en henvisning til begrepet «amerikansk urbefolkning».

Høvdingen i Tl`azt`en-stammen i Canada sier det er på tide at noen tar språkdebatten. Sammen med en delegasjon urfolk tok han kontakt med Store norske leksikon da de var i Oslo under fredsprisutdelingen.

– Det er ikke noen stor debatt i verken USA eller Canada om indianerbegrepet. Vi bruker begrepet «first nations», fordi vi var de første. Deretter refererer vi til hverandre ut fra hvilket område vi kommer fra. Det er det som definerer hvem vi er, forteller Edward John.

– Det var ikke vi som oppfant begrepet indianer. Det var noen andre, som ikke ante noe om hvem vi var, og ønsket å omtale alle folkeslagene på Amerika-kontinentene med ett ord. I dag omfatter området 34 ulike land.

Slik oppstod ordet indianer: Ekspandér faktaboks «Da Christopher Columbus kom til San Salvador-øyene i Bahamas i 1492 trodde han at Karibia var en del av India. Columbus kalte derfor folket han møtte i den nye verden for ”los indios”, ”indianere”, fordi han trodde at han hadde funnet den vestlige veien til Asia. Indere var betegnelse for folk vest for elven Indus i India». Kilde: Store norske leksikon

Edward John og Angela Bibens benyttet anledningen til å besøke Store norske leksikon da de var i Norge i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Stikker dypt

Angela Bibens fra Santee Dakota-stammen i USA har engasjert seg i urfolks rettigheter som advokat. Hun sier det er interessant at et lite land som Norge har tatt indianer-debatten.

– I USA snakker vi fortsatt om indianere, fordi det er dypt ingravert i morsmålet vårt. Det er også begreper som brukes i rettsvesenet. Det er slik Grunnloven i USA refererer til oss.

Advokaten gjør et poeng av at jussen hun selv oftest bruker nettopp inneholder begrepet «indianer».

– Loven heter «The Indian Child Welfare act,» ikke amerikansk urinnvåner (native American) eller innfødt amerikaner (indignous American), sier Bibens.

10.000 sinte kommentarer

VEKKET HARME: – Jeg tror vi har fått rundt 10.000 ganske sinte kommentarer på sosiale medier. Det er mange hvite, eldre menn som føler at vi kanskje er i ferd med å ta barndommen fra dem, og som er redd for at leken cowboy og indianer skal forsvinne, sier Erik Bolstad i Store norske leksikon. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Sjefredaktør i Store norske leksikon Erik Bolstad, sier problemet med begrepet er at det ikke tar hensyn til at det er veldig mange, ulike folk og kulturer.

– Hvilket ord folk bruker i det daglige legger vi oss ikke opp i, men det er vår jobb som et leksikon å være så presise og spesifikke som mulig, og si hvilken folkegruppe noen tilhører, enn å putte dem inn i en enorm sekkebetegnelse.

Ryddejobben i diverse artikler gikk ikke upåaktet hen:

