Hotell kartla gjester – fikk kritikk av Datatilsynet

Hotellet bekrefter at ansatte rutinemessig søker på nettet etter opplysninger om ankommende gjester, skriver Aftenposten.

De beste kundene står også i en egen stamgjesteliste med ytterligere informasjon om hvilke rom de foretrekker, hva de ofte bestiller av mat og drikke og hvilke rabatter de skal ha.

Datatilsynet mener praksisen trolig strider med personopplysningsloven og varslet hotellet i april om at de risikerte pålegg og bøter.

– Det er ikke ulovlig at en resepsjonist googler en gjest ved hotellet. Men det er noe helt annet å systematisere og behandle personopplysninger i lister og deretter distribuere disse videre, påpeker rådgiver Elisabeth Krauss Amundsen i tilsynet, som tror praksisen var godt ment fra hotellets side.

Etter at tilsynet varslet hotellet, har The Thief lagt om rutinene. Ved bestilling får gjestene vite at personopplysninger kan bli innhentet, og at man kan reservere seg mot dette.

– Vi har etter anbefaling fra Datatilsynet satt i verk tiltak for å påse at vi ikke bryter noen grunnleggende krav for personopplysninger. Det er en selvfølge at vi skal forholde oss til de regler som finnes, opplyser kommunikasjonssjef Siri Løining ved The Thief.