Natt til lørdag ble Rosenkrantz' gate i Oslo sentrum snudd på hodet da Zaniar Matapour (43) løsnet skudd mot flere utesteder.

Kåre Hesvik og Jon Isachsen ble drept i angrepet. 21 ble skadd.

Matapour ble pågrepet kort tid etter skytingen begynte. Politiet har rost de sivile som bidro til at gjerningspersonen ble tatt, før politiet kom til stedet.

– Det er politiet umåtelig takknemlige for, sa innsatsleder Tore Barstad på en pressebrifing bare timer etter skytingen.

NRK har snakket med en mann som sier han var en av de første som skal ha kastet seg over den nå terrorsiktede mannen. Han ønsker å være anonym, men NRK kjenner identiteten hans.

Mannen har også delt en kort video av seg selv og hendelsen i sosiale medier.

– Jeg kastet meg oppå, satte kneet i vedkommendes bryst og presset ganske kraftig mot halsen hans, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Hørte skudd

Mannen i 20-årene satt på uteserveringen til César på C. J. Hambros plass ved Tinghuset i Oslo. Utestedet ligger rett over veien for Per på hjørnet, et av åstedene for lørdagens skyting.

Tidligere på kvelden hadde han vært sammen med kollegaer. De trakk til César rundt midnatt for å møte en annen vennegjeng.

I 01.15-tiden startet Matapour å skyte.

Da var mannen NRK har snakket med på vei ut fra baren på César. Mannen sier han reagerte allerede etter det første smellet trodde det var snakk om skyting.

Etter det andre skuddet var han halvveis ute av César.

– Da er jeg i full sprint mot personen. Idet jeg kommer over trikkesporet har han beveget seg nærmere London pub, og er i ferd med å tukle med våpenet, forteller han.

NRK har snakket med en i følget, som bekrefter at mannen i 20-årene la på sprang mot Matapour. Vedkommende har likevel ikke selv vært vitne til selve pågripelsen.

– Fjern pistolen!

Mannen i 20-årene forteller at han mistet Matapour av syne idet han rundet et hjørne. Da han igjen fikk øye på gjerningsmannen, var han blitt overmannet av to andre.

På vei bort registrerte mannen at det lå et automatvåpen på bakken, og trodde med det at Matapour var ubevæpnet.

Et annet vitne NRK har snakket med beskriver hvordan sivile taklet Matapour da han var i ferd med å lade om:

– Idet han byttet magasin kom en sivil person løpende mot ham, og han tok en takling på mannen, og da mistet han våpenet.

Da mannen i 20-årene kom til, oppdaget han at Matapour hadde enda et våpen.

– Jeg innser at han har en pistol, det jeg tror er en Glock. Jeg roper «fjern Glocken! Fjern pistolen!»

Politiet har uttalt at gjerningspersonen hadde to uregistrerte våpen med seg under skytingen. Våpnene beskrives som «eldre og ikke moderne».

– Tror vi var seks-syv folk over ham

En video som blant andre TV2 har publisert, viser flere sivile som løper etter gjerningspersonen før de får lagt ham i bakken.

En vekter kom løpende til og fikk revet pistolen ut av hånda til Matapour, sier mannen i 20-årene til NRK. En vekter Dagbladet har snakket skal tråkket på pistolen for å hindre at gjerningspersonen fikk tak i den.

VG har snakket med 25 år gamle Julia, som forteller at hun også løp mot den bevæpnede gjerningspersonen og holdt ham nede. Det samme gjorde en anonym mann i 40-årene avisa VG har snakket med.

Mannen i 20-årene hyller de to som fikk lagt Matapour i bakken før han kom til.

– På et tidspunkt tror jeg vi var seks-syv folk over ham, før politiet kom, sier mannen i 20-årene til NRK.

Handlet på instinkt

Da skytingen tiltok, trakk flere av gjestene ved de ulike utestedene innover i lokalene for å søke tilflukt. Det forteller flere vitner NRK har snakket med de siste dagene.

Mannen i 20-årene skal altså ha gjort det stikk motsatte.

Hvorfor forstår han ikke selv.

– For å si det litt rett fram: Jeg har ikke peiling. Det er noe jeg har lyst til å finne ut av med meg selv i etterkant. Det var nemlig først i ettertid jeg skjønte hva jeg hadde vært med på, sier han.

Han husker ikke hva han tenkte da han løp, annet enn at det måtte gå fort. Han kan heller ikke huske å ha hørt mer enn de to første skuddene.

– Jeg hadde fullstendig tunnelsyn. Jeg registrerte ikke engang de som lå rundt meg på bakken.

De siste dagene har han tilbrakt med venner og familie.

– Jeg sov ikke før natt til søndag igjen, så lørdag var jeg ganske shaky.

Han berømmer politiet og helsevesenet for hvordan de ivaretok han og de andre etter hendelsen.

– Jeg kunne fått videre oppfølging om jeg ville den natta, men jeg ville ut til venner og familie.