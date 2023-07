– Livet mitt i Irak vil bli som å leve i et fengsel.

Det sier 39 år gamle Mizgin Salem Muhammad.

– I hjemlandet mitt gjør de narr av hørselshemmede, så det er vanskelig å reise tilbake og leve der, sier han.

Muhammad kom til Norge i 2004 og har bodd hele sitt voksne liv her i landet. Han hadde ikke høreapparat da han kom hit, og hørte derfor svært dårlig.

Han ble innvilget midlertidig opphold i Norge, og i 2008 fikk han også arbeidstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn.

Mistet alle tillatelser

Men i fjor ble alle tillatelsene hans trukket tilbake, fordi norske myndigheter mener han har forklart seg uriktig om hvor i Irak han er fra. De mener han ikke er født i Mosul, men i byen Dahuk, cirka åtte mil lenger nord i landet. Forvaltningen mener dermed at han ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort identiteten sin, og at de uriktige opplysningene var av vesentlig betydning for oppholdstillatelsen.

Malene Valkvæ Jenssen er advokatfullmektig i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell, og representerer Muhammad sammen med advokat Trygve Tveter. I vår tapte de saken i tingretten, og dermed ble Utlendingsnemndas vedtak om å kalle tilbake Muhammads tillatelser stående.

– Mizgin har gitt uriktige opplysninger om flere faktorer, men vi mener dette ikke kan anses å være grovt. Det handler om at han har gitt disse opplysningene med en alvorlig hørselshemming hvor han kan ha misforstått spørsmål, og svart på andre ting enn det han ble spurt om, sier hun.

Advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen er uenig med staten i at de uriktige opplysningene fra hennes klient kan anses å være grove. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Uforholdsmessig

Jenssen mener vedtaket er uforholdsmessig, og viser til at Muhammad er godt integrert, og at han har jobbet på restaurant og betalt skatt helt til han ble fratatt arbeidstillatelsen sin. Hun mener verken retten eller Utlendingsnemnda har tatt tilstrekkelig hensyn til at Muhammad er hørselshemmet, ei heller at han har dysleksi og nesten ikke kan lese og skrive.

Muhammad forklarer at han snakket med kundene ved å lese på munnen.

– Jeg kan snakke norsk, det går bra, jeg bare ser på munnen for å skjønne hva folk sier.

Dersom han får tillatelsene sine tilbake, vil han begynne å jobbe med en gang, forteller han.

Muhammad har tidligere jobbet ved både Peppes Pizza og McDonalds i Trondheim, med gode skussmål fra sine arbeidsgivere. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

UNE vant i retten

Kommunikasjonsdirektør i Utlendingsnemnda, Bjørn Lyster, sier de ikke ønsker å kommentere saken nå.

– Fra UNEs side vil vi ikke kommentere detaljene i saken nå, siden den er anket inn for lagmannsretten. Men det er greit å merke seg at tingretten har gitt UNE medhold på alle punkter. Spørsmålet om å miste retten til videre opphold i Norge, er dermed behandlet av både UDI, UNE og Oslo tingrett med samme konklusjon i alle instanser, sier Lyster.

Kommunikasjonsdirektør i Utlendingsnemnda, Bjørn Lyster, sier det er greit å merke seg at tingretten har gitt UNE medhold på alle punkter. Foto: UNE

Nye regler for tilbakekall

Advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen mener verken retten eller UNE har gjort en riktig vurdering av forholdsmessigheten i vedtaket.

– Vi mener de punktene som taler for at vedtaket er uforholdsmessig ikke er tillagt nok vekt, og dette handler om Muhammads helsesituasjon, at han risikerer forfølgelse ved retur som følge av sin hørselshemming, og at hans overtredelser ikke er så alvorlige som det staten legger til grunn, sier hun.

Hun viser til de nye reglene for tilbakekall av statsborgerskap som kom for tre år siden, og som hun også mener er relevante for Muhammads sak.