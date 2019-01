Høring om restriksjoner på utleie til ferieboliger

Tidligere i vinter la regjeringen frem forslag om å begrense muligheten for korttidsutleie av boliger gjennom tjenester som Airbnb. Forslagene går blant annet på:

å innføre et tak på korttidsleie til 90 døgn i året på selveierboliger dersom leieperioden er på under 30 dager sammenhengende.

å forby mulighet for indirekte kjøp av selveierboliger for å styrke dagens regler om forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie.

å åpne for at eiere av borettslagsleiligheter skal ha rett til korttidsutleie av egen bolig i inntil 30 dager per år.

Eksplosiv vekst

– Tallene våre viser en kraftig økning i antallet som har brukt private overnattingsformidlere som Airbnb fra 2015 til 2018, sier leder i Virke Arbeidsliv, Astrid Bergmål.

Ifølge Virke Reiseliv har andelen som har brukt private overnattingsformidlere økt fra syv til 18 prosent i perioden 2015 til 2018. I samme periode har andelen som kunne tenke seg å benytte slike formidlere, økt fra 16 til 23 prosent.

NHO Reiseliv skriver på sine sider at Airbnb alene nærmer seg halvparten av den samlede kapasiteten på alle hoteller i Norge.

Før dagens høring har Stortinget hentet inn en rekke høringssvar, blant annet fra Airbnb. De mener innstrammingene er en dårlig idé.

Airbnb: «Ingen støtte for begrensning til 90 dager»

I sitt høringssvar skriver Airbnb at det ikke finnes informasjon som tilsier at det er fornuftig med en begrensning på 90 dagers utleie. De begrunner dette med at departementet selv har påpekt at korttidsutleie ikke går ut over antall leieboliger i Oslo, eller at denne virksomheten driver eiendomsprisene i været.

– Vi mener at en begrensning på 90 dager vil bety en unødvendig innskrenking, skriver Airbnb i høringssvaret.

De mener fordelene med et høyere tak vil:

være en ytterligere demokratisering av turismen.

føre til flere fordeler for dem som bor lokalt.

gi enda flere muligheter for at enda flere gjester får en ekte og lokal opplevelse.

føre til en bedre promotering av bærekraftig turisme.

gi en økonomisk boost til flere byer.

Statsråden for delingsøkonomi, men ...

Foto: Vidar Ruud / NPK

Næringsminister Monica Mæland (H) sier hun ser positivt på konseptet delingsøkonomi, men ikke for enhver pris.

– Er ikke delingsøkonomi en bra ting dere bør ønske velkommen?

– Det gjør vi. Det er bra at du kan leie ut boligen din, men det er ikke bra hvis man i realiteten driver hotell i et boligsameie. Skal du drive en slik profesjonell utleievirksomhet, så må du gjøre det i bygninger som er regulert for formålet.

– Hva med dem som sitter med bolig de har planlagt å leie ut?

– Vi lager en begrensning som sier at du kan leie ut 45 av årets 52 helger. Det vil fortsatt være godt rom for å utnytte kapasitet og tjene penger.

– Noen vil bruke Airbnb fordi det er et annet tilbud enn hotell. Hvorfor kan de ikke bare få bruke det?

– Det vil man ha full mulighet til. Dette er et veldig lite problem på de fleste steder, men der det er et problem, så regulerer vi det i ordnede former, sier Mæland til NRK.