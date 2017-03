Foto: Screenshot

Denne meldingen la KrF i Bergen ut på egen facebook-side etter at bystyret hadde behandlet kommunens mangfoldsplan som blant annet skal fremme toleranse.

Det har fått stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) til å sette kaffen i halsen. Han hadde problemer med å tro det han så.

– I en sak der man behandlet spørsmål der man skal bekjempe diskriminering, blant annet av homofile, velger altså KrF i Bergen å fremme en merknad som handler om å ha respekt for det synet som ligger til grunn når homofile blir diskriminert.

Stikk i strid med oppfattelsen av KrF sentralt

Heggelund sier han opplever at KrF sentralt er opptatt av, og kjemper aktivt for, å hindre diskriminering og fremme toleranse. Den kampen ser han ikke noe av i merknaden til KrF i Bergen.

– De sier de vil fremme toleranse for ulike syn på seksualitet. Bytt ut ordet seksualitet med et annet ord, som for eksempel innvandrer, så skjønner man hva det bety. Da kan man spørre seg hvor tolerant det egentlig er. Respekt for intoleranse er ikke det samme som toleranse, og denne merknaden er derfor en utrolig viktig homokampen fortsatt er, sier Heggelund.

Det ordskiftet er gruppeleder Trygve Birkeland i KrF i Bergen rykende uenig i.

– Det at vi fremmer denne merknaden viser at det er nødvendig som gjør at mennesker som har en mer tradisjonell oppfatning skal få leve trygt og greit med den oppfatningen. Toleranse er noe som bør leveres og drives begge veier, sier Birkeland.

Han blir opprørt av Heggelunds insinuasjoner ved å bytte ut seksualitet med innvandring.

– Det synes jeg er veldig tendensiøst og et forsøk på å tillegge oss meninger som vi ikke har i denne saken. Det vil jeg ikke kommentere ytterligere, sier Birkeland.

Håper på homofestival i Bergen

Heggelund, som selv er personlig kristen, sier merknaden er en god illustrasjon på at kristne har et spesielt ansvar i homokampen og for å øke toleransen for homofili.

Nå har Heggelund ett ønske for Bergen. At flertallet i bystyret, som stemte for at byen skal søke om å få homofestivalen Europride, vinner frem mot KrFs vilje.

Det mener Birkeland er feil medisin.

– Vi anser at det å legge et stort Europride til Bergen ikke er et verktøy som tjener denne kampen, sier Birkeland.