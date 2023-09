Hollywood-streik er trolig over

Siden 2. mai har manusforfattere streiket i Hollywood, men nå ser det ut som de snart kan gå tilbake på jobb.

For fagforeningen dere (WGA) og Hollywood-studioene har blitt enige om en foreløpig avtale. Det er fagforeningen og studioene som sammen bekrefter avtalen som trolig avslutter streiken. Men avtalen må først må av styret og medlemmene i WGA godkjenne avtalen.

Writers Guild of America (WGA), som har 11.500 medlemmer. Ved forrige streik i 2008 godkjent av 90 prosent av medlemmene i WGA avtalen.

Lange forhandlinger

Etter fem dager med forhandlinger mellom WGA (Writers Guild of America) og s AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producer), som representerer blant annet Disney og Netflix, har partene blitt enige om en tre år lang kontrakt.

Streikende skuespillere og manusforfattere sammen i streiketog i Los Angeles tidligere i september. Foto: Reuters

Detaljene er ukjente, men ifølge et brev sendt til medlemmene er WGA veldig fornøyd med resultatet, melder AFP.

– Vi kan med stor stolthet si at denne avtalen er eksepsjonell, skriver WGA står det i brevet.

Kravene da de gikk ut i streik var høyere lønn og endringer i bransjen fordi strømmetjenestene får større fotfeste.

Ikke over for skuespillerne

Gjennombruddet som har kommet for manusforfatterne gir håp for skuespillerne også, skriver Reuters.

Rundt 65.000 organiserte skuespillere ble med i streiken i juli. Stridens kjerne for dem er høyere lønn og rettigheter.

Skuespillerne krever også garantier for at deres levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens. For dem er det mandag ikke inngått noen avtale.