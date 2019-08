Norges Banks hovedstyre holder som ventet renta uendret på 1,25 prosent. Det offentliggjorde sentralbanken nå klokka 10.00.

– Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret skriver i sin begrunnelse for vurderingen at oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som det som ble lagt til grunn i juni.

Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn anslått, og handelskrigen og den økte usikkerheten om hva som skjer med Brexit kan dempe veksten ute og her hjemme, mener hovedstyret.

I neste setning skriver hovedstyret at en svakere krone bidra til høyere inflasjon i tiden som kommer.

Nordea: – Trolig renteheving i september

I en markedsoppdatering skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea at han tolker det hovedstyret skriver som at sentralbanken fortsatt holder det som mest sannsynlig at renta skal videre opp i løpet av september.

Dette til tross for den økte usikkerheten internasjonalt.

Gårsdagens rentemøte var et såkalt mellommøte, og sentralbanken legger ikke frem en ny økonomisk analyse (pengepolitisk rapport) før i september.

Sist gang sentralbanken hevet renta var i juni, da den ble hevet med 0,25 prosentpoeng til dagens nivå.

Rentebeslutningene i Norges Bank tas rundt dette bordet i hovedstyrerommet, dagen før rentebeslutningen blir offentliggjort. Hovedstyret består av åtte medlemmer, og styreleder er sentralbanksjefen. Foto: Norges Bank

Siden Norges Bank i fjor høst satte kursen mot et mer normalisert rentenivå fra det laveste nivået i historien, har styringsrenta blitt satt opp tre ganger.

I pengepolitisk rapport i juni sa hovedstyret at renta mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av året.