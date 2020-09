Holder renten uendret på 0 prosent

Da koronapandemien gjorde at Norge stengte i mars, kuttet sentralbanken styringsrenten i rekordfart. Resultatet var at Norge for første gang i historien fikk nullrente.

På forhånd var det ventet at Norges Bank skulle holde styringsrenten uendret. For selv om det har gått unna i boligmarkedet, så halter viktige deler av norsk økonomi på grunn av koronapandemien.

Styringsrente Ekspandér faktaboks Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Kilde: Norges Bank

Prognosene fra Norges Bank i juni var at renten skulle gradvis settes opp dra slutten av 2022. Dette holder de på.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

Prisvekst over normal

Målet for Norges Bank er å holde prisveksten på rundt 2 prosent over tid. Når renten settes ned, vil prisene vanligvis stige, siden flere penger jakter de samme varene.

– Den underliggende inflasjonen er over målet, men styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta, skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Sentralbanken holder også et øye på arbeidsledigheten, som fremdeles er over normalt nivå.

– Lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. På den annen side kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, skriver de videre.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge 116 761 total 5 468 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 419 199 total 109 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

Sterk boligprisvekst

Etter at renten ble satt ned, har boligprisene økt. I år venter Norges Bank en boligprisvekst på 3,7 prosent.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at det er viktig for aktiviteten i norsk økonomi at det er høy aktivitet i boligmarkedet.

– Samtidig er det en viss risiko for at lave renter fyrer opp boligprisene og folks gjeld, spesielt i Oslo-regionen hvor tilbudssiden er lavere enn normalt og renten får sterkere gjennomslag, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Sterkere krone

Kronekursen er en annen ting Norges Bank ser på, siden høyere renter under normale forhold gir en sterkere krone. Kronestyrkelsen i sommer kan det tale for at det tar lengre tid å heve renten, uttalte sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, til NRK før rentemøtet.

– En sterkere krone tilsier isolert sett lavere importert prisvekst og lavere eksportvekst fremover. Det er noe som i seg selv trekker ned i forhold til Norges Bank renteprognose, sa Due-Andresen.