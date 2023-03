Holden: – Uheldig for alle involverte

Riksadvokaten ber om gjenåpning av saken mot Jan Helge Andersen og sender saken til Gjenopptakelseskommisjonen.

Andersens forsvarsadvokat, Svein Holden, sier det er uheldig for alle involverte dersom det blir en full rettsrunde igjen.

– Det er klart at saken nå skifter litt karakter fra vårt ståsted, så arbeidet fremover vil være å belyse Andersens forklaring best mulig, og argumentere for den, sier Holden til NRK.

Han understreker at Jan Helge Andersen holder fast på at han ikke har begått drapet.

Holden sier det er feil tidspunkt for å kommentere detaljer i saken.

Viggo Kristiansens tidligere forsvarsadvokat, Arvid Sjødin, sier gjenåpningen av saken mot Jan Helge Andersen er veldig viktig for Kristiansen. Kristiansen representeres nå av advokatfirmaet Gulstad og co. Foto: Lise Åserud / NTB

Sjødin: – Veldig viktig for Viggo

– Det vil roe ned alle som er involvert og endelig skaffe ro i saken, sier Viggo Kristiansens forsvarsadvokat gjennom mange år, Arvid Sjødin.

– Nå kan vi få en endelig avgjørelse i skyldspørsmålet, sier Sjødin.

Særlig viktig er beslutningen for Viggo, sier han:

– Det er veldig viktig for Viggo. Det er en del som går rundt og tror sitt om saken ennå, så veldig viktig med full bevisvurdering i saken.

Han beskriver også politiets etterforskning som glimrende, og sier at dette var det eneste rette Riksadvokaten kunne gjøre.

Det er drøyt tre måneder siden Viggo Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken.

Statsadvokat til TV2: Ikke grunnlag for pågripelse

tatsadvokat Johan Øverberg, som har vært ansvarlig for den nye etterforskningen av Baneheia-saken, sier at påtalemyndigheten har diskutert og vurdert om de skal pågripe Jan Helge Andersen.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å pågripe og varetektsfengle Andersen. Det bygger på en konkret vurdering, sier Øverbeg til TV 2.

Bistandsadvokat Håkon Brækhus representerer foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, som ble drept på Baneheia i 2000. Foto: AMANDA IVERSEN ORLICH / NRK

Foreldrenes bistandsadvokat: – Reaksjonen er blandet

Håkon Brækhus er bistandsadvokaten til de etterlatte foreldrene i Baneheiasaken.

Han sier beslutningen ble godt mottatt:

– Det er klart at slik vi ser det er det mye bedre at dette bringes inn for domstolene, enn at det ikke gjøres det. Så sånn sett er man veldig fornøyd med dagens avgjørelse.

Samtidig skaper det en belastning at saken igjen vil få mye oppmerksomhet.

– Jeg tror reaksjonen er blandet. På den ene siden er man veldig fornøyd med at det blir en ny rettsrunde. Samtidig ser man at det nå blir veldig stort fokus på saken, og det blir stor grad av uvisshet, sier Brækhus.

Hva tenker de etterlatte om tiden nå og fremover?

– Det blir en lang vei, det kommer til å bli tidkrevende og det kan bli anker. Mange ting kan oppstå, men de er berett til å bite tennene sammen og gå den veien.

Gjenopptakelseskommisjonen: – Kan ikke si hvor lang tid det vil ta

Gjenopptakelseskommisjonen bestemmer om straffesaker skal behandles på nytt av retten eller ikke. Kommisjonen er uavhengig politiet og skal sørge for større rettsikkerhet i Norge.

Kommisjonens leder sier det vil ta tid før de er klare med av avgjørelse om straffesaken gjenopptas.

– Jeg kan ikke si noe konkret om hvor lang tid dette vil ta. Det kan hende at sekretariatet orienterer Gjenopptakelseskommisjonen innen det neste møtet vårt i mai, men det vil nok ta lenger tid før vi har behandlet saken ferdig, sier kommisjonsleder Kamilla Silseth til NTB.

– Vil bli krevende

Redaktør i Fædrelandsvennen Eivind Ljøstad støtter også beslutningen om gjenåpning.

– Det vil bidra til at vi kan få noen svar, det hadde vært helt uholdbart om det ene drapet i Baneheia-saken skulle forbli uoppklart, sier Ljøstad til NRK.

Redaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han tror rettssaken blir krevende å følge, og kan rive opp i nye sår.

– Nå skal jo dette først vurderes i Gjenopptakelseskommisjonen, men jeg regner med at det vil gå ganske fort og at det da vil bli tatt ut ny tiltale, og da vil det jo bli en ny rettsak i Baneheia-saken over 20 år etter den forrige.