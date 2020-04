Høie: – Vi kan ikke slutte å rasjonere smittevernutstyr

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Internasjonalt er det fortsatt mangel på smittevernutstyr. Det gjør at vi må bruke utstyret på en enda mer forsiktig og planlagt måte enn vi er vant med. Det betyr at folk som jobber i helsetjenesten, både vil oppleve at utstyret er rasjonert og at det er klare anbefalinger på når man skal bruke hvilke typer utstyr, sa helseministeren på torsdagens pressekonferanse om koronautbruddet.

Han understreket at Norge har fått tak i smittevernutstyr og har lager for smittevernutstyr for en tid fremover.

– Jeg forstår at situasjonen skaper usikkerhet og utrygghet, men jeg vil forsikre om at vi gjør alt vi kan for å sikre at vi fortsatt skal ha god tilgang på smittevernutstyr nasjonalt, sa Høie.

– Men vi kan ikke slutte å rasjonere på utstyret, la helseministeren til.

Anbefaler ikke munnbind hos frisøren

Mandag kan de som driver med kroppspleie og annen en-til en-behandling åpne igjen, etter at myndighetene påla dem å stenge for over en måned siden.

Dette dreier seg om for eksempel frisører, hudpleiere, tatovører o.l.

– Jeg er ikke alene om å glede meg til å gå til frisøren. Det skal skje neste uke, sa helseminister Bent Høie, som allerede har bestilt time.

Virksomhetene kan åpne med forbehold om at de følger rådene i en egen smittevernveileder utarbeidet av helsemyndighetene sammen med bransjen.

Det dreier seg om blant annet hygiene og om å holde avstand. Alt av drikke og magasiner til kundene skal pakkes bort, og alle kunder og ansatte må holde en meters avstand i salongen. Kundene får heller ikke lov til å bruke mobile, fordi dette kan være en smittekilde.

Det anbefales ikke å bruke munnbind eller hansker utover situasjonener der frisørene og andre behandlere vanligvis benytter slikt utstyr.

Næringsministeren: – Ring snekkeren!

Næringsminister Iselin Nybø (V) oppfordret torsdag flere bedrifter, som ikke ble pålagt å stenge, til å åpne dørene igjen.

Hun hadde også en oppfordring til folk flest om å bidra til at virksomhetene klarer å holde hjula i gang:

– Til alle der ute som drømmer om å pusse opp huset eller badet: Ring til snekkeren, rørleggeren, elektrikerne. Sett i gang!

Regner med at smitten øker igjen

Under pressekonferansen sa Line Vold, avdelingsleder ved Folkehelseinstituttet, at helsemyndighetene venter økning i smittetallet når de nå letter på smitteverntiltakene:

– Men det betyr ikke at epidemien er ute av kontroll, påpekte Vold.

Det er nå 123 personer som er innlagt på sykehus med koronasmitte i Norge, viser tall fra Helsedirektoratet. 191 døde hadde covid-19.

Det er seks færre enn onsdag, da 129 personer var innlagt. For første gang går også smitten i hovedstaden ned.