Høie vil sjekke at eldre får én time aktivitet om dagen

De eldre skal selv få velge hvilken aktivitet de vil gjøre. Det kan være alt fra allsang til sykkeltur, slik Nils Åge Brekke fikk gjøre da helseministeren besøkte Nyskogen bo- og omsorgssenter i Arendal i dag.

I tillegg vil Høie kreve at kommunene ...

Har fysioterapeut, lege, sykepleier og jordmor fra 2018, samt ergoterapeut, psykolog og tannlege fra 2020

Bygger nye sykehjemsplasser dersom de ønsker å motta tilskudd fra og med 2021

Etablerer bruker- og pårørendeutvalg

Næringsminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) besøkte også sykehjemmets nyåpnede pub. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Ingen øremerkede midler

Helseministeren sier mange sykehjem allerede klarer å gi eldre en slik time med aktivitet hver dag. Nå ønsker han å måle kommunene for å få et likt tilbud over hele landet.

– Hvis du flytter inn på et sykehjem i dag, vet du ikke om du får muligheten til å gå ut på tur og fortsette å ivareta dine interesser. I dag er dette helt tilfeldig, og det er den tilfeldigheten vi ønsker å gjøre noe med, sier Høie.

Men det følger ingen øremerkede kroner fra regjeringen med forslaget.

– Vi betaler kommunene for å drive eldreomsorg gjennom veksten i kommuneøkonomien. Nå får kommunene dessuten verktøy for å løse dette, forklarer han.

Vil ha tilskuddsordning

Torgeir Michaelsen (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Torgeir Michaelsen, er ikke imponert over Høyres forslag.

– Det er fristende å si «velkommen etter». Dette er det flere kommuner som allerede har igangsatt, gjennom organisasjonen Livsglede for eldre. Arbeiderpartiet har foreslått en betydelig styrking til det før, sier han til NRK.

Livsglede for eldre driver i dag aktiviteter for eldre på institusjon, og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem for sykehjem som bidrar til aktivitet for sine beboere.

Han mener det er bedre å finansiere slike tiltak gjennom egne tilskuddsordninger, slik partiet hans foreslår i sitt alternative statsbudsjett, enn å vise til bedre kommuneøkonomi.

– Det blir litt latterlig når regjeringen nå skal sole seg i glansen og sette i gang dette uten å kunne betale kommunene noe som helst for å kunne gjennomføre et fint tiltak, mener han.

– Dristig

Helge Eide i KS. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Også områdedirektør Helge Eide i kommuneorganisasjonen KS frykter at det ikke vil bli god nok økonomi til å gjennomføre tiltaket i fremtiden.

– Det å bare si at kommunene skal gjøre mer, og garantere på deres vegne at det blir gjort, er dristig. Særlig når man viser til en økonomi som i all hovedsak er styrket på grunn av engangsinntekter, sier Eide.

Høie tror imidlertid at kommuneøkonomien vil bli bedre også i årene som kommer, dersom dagens regjering får fortsette.

– Høyre ønsker å prioritere fortsatt god vekst i kommunenes økonomi. Det er selvsagt ikke noe som kommer av seg selv, men krever politisk prioritering. I 2016 var kommuneøkonomien den beste siden forrige årtusen, svarer han.